Kiếm bộn tiền nhờ dịch vụ 'sống ảo' ăn theo mùa hoa Mộc Châu

Đầu xuân ghé cao nguyên Mộc Châu, du khách như bước vào một miền cổ tích khi những rừng hoa mận bung nở, phủ trắng khắp núi đồi và thung lũng. Xen giữa sắc trắng tinh khôi là màu vàng miên man của hoa cải, cùng những vườn hồng chín đỏ trĩu quả, tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa rực rỡ vừa nên thơ.

Những đồi hoa nở rộ trở thành “studio ngoài trời” nhanh chóng thu hút đông đảo bạn trẻ.

Du khách tạo dáng giữa đồi hoa nở rộ tại Mộc Châu trong mùa cao điểm du lịch.

Dịch vụ cho thuê trang phục và trang điểm được bố trí ngay tại các vườn hoa, đáp ứng trọn gói nhu cầu làm đẹp và chụp ảnh của du khách. Các combo bao gồm chụp ảnh trả file, make-up và làm tóc có mức giá dao động từ 300.000 đồng, 500.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng, tùy theo gói và số lượng ảnh.

Mỗi ngày cao điểm, nhiều thợ ảnh nhận lịch kín từ sáng đến chiều. Nhiều người trang bị đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp như một studio di động để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng. Trong đó, khung giờ chụp từ 7h tới 17h. Thời điểm đẹp nhất trong ngày là 9h-10h và 15h-17h. Đây cũng là quãng thời gian được nhiều khách đặt lịch nhất.

"Đội của tôi có 3 anh em cùng hỗ trợ tại vườn hoa này nhưng mọi người cũng bị quá tải bởi khách gọi điện, nhắn tin đặt lịch chụp ảnh liên tục. Rất nhiều ngày chúng tôi phải vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn cho khách vẫn không kịp", anh Nhã cho biết.

Nhiều nhóm bạn trẻ cũng chủ động mang theo máy ảnh, đèn hắt sáng và thiết bị hỗ trợ chuyên nghiệp để tự “săn” những khung hình đẹp ngay tại vườn hoa.



Bạn Tạ Linh (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Mình vừa có chuyến du xuân đáng nhớ cùng nhóm bạn tại cao nguyên Mộc Châu. Để lưu lại những khoảnh khắc đẹp đầu năm, mình chọn gói combo chụp ảnh 700.000 đồng ngay tại vườn hoa.”



Mùa hoa ngắn ngủi nhưng đủ để tạo nên một “mùa vàng” cho người làm dịch vụ, đồng thời mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho du khách thập phương.