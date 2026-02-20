Thiêng liêng lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình ngày Tết

Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình đánh dấu ngày mới trên dải đất hình chữ S.

﻿Clip: Xuân Tùng

Đúng 6h30, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử (Hà Nội), các hoạt động dường như ngưng đọng và mọi người cùng trang nghiêm dõi theo nghi thức buổi lễ thượng cờ.

Đoàn nghi lễ diễu hành di chuyển từ phía sau lăng Bác tiến ra Quảng trường và hướng về cột cờ, đều bước theo tiếng nhạc ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ”.

Không khí trang nghiêm, hào hùng khiến mỗi người đều rưng rưng tự hào về đất nước.

Lễ Thượng cờ trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Xuân Tùng

Người dân tề tựu đón xem lễ Thượng cờ trong sáng Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Xuân Tùng

Thức dậy từ 4 giờ sáng để đón chờ khoảnh khắc thiêng liêng

Đối với Quỳnh Hoa (SN 2008, TPHCM) chuyến du xuân năm nay thật đặc biệt khi lần đầu tiên “xuất hành” ra Hà Nội.

Hoa và gia đình có mặt tại Thủ đô từ chiều mùng 2 Tết và đã tham quan Chùa Một Cột, ngắm cảnh quanh Lăng Bác, dạo bộ hồ Hoàn Kiếm… cũng như thưởng thức nhiều món ăn. Nhưng điểm nhấn dâng trào cảm xúc trong chuyến du xuân của cô là sáng sớm theo dõi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình.

Để có mặt tại Quảng trường Ba Đình, Hoa đã thức dậy từ hơn 4h sáng để chuẩn bị diện mạo, trang phục trang trọng và phù hợp với tiết trời lành lạnh.

Được đứng giữa Quảng trường Ba Đình, hướng về Lăng Bác và theo dõi cờ Tổ quốc được kéo lên trong giai điệu Quốc ca hào hùng, tôi cảm thấy khung cảnh đó thật đẹp và linh thiêng, trào dâng cảm xúc tự hào”, Quỳnh Hoa bày tỏ.

Theo Quỳnh Hoa, được nhìn trực tiếp bao giờ cũng chân thật và mang lại nhiều cảm xúc hơn hẳn so với xem qua ti vi. Bởi lẽ, màn hình vô tuyến không thể truyền tải được hết không gian rộng lớn, không khí trang nghiêm và đặc biệt là cảm giác se lạnh của Hà Nội dịp này.

Quỳnh Hoa tạo dáng với hoa ban ở khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Xuân Tùng

"Cánh sóng" nối dài tình yêu Tổ quốc

Nếu với Quỳnh Hoa, đây là trải nghiệm lần đầu tiên đầy tự hào, với bà Trịnh Thúy Hằng - một người dân sinh sống ngay tại Hà Nội, việc có mặt tại Quảng trường Ba Đình mỗi sớm mai lại là một thói quen đong đầy tình yêu nước.

Bà Hằng từng có thời gian công tác ngành đường sắt, nay đã nghỉ hưu và sống cách Lăng Bác chỉ hơn cây số. Buổi sáng bà thường đi bộ ra quảng trường và quay lại những thước phim về buổi lễ thượng cờ.

Bà Hằng ghi lại hình ảnh lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình sáng mùng 4 Tết. ﻿Ảnh: Xuân Tùng

Thông qua kênh Facebook của mình, bà Hằng đang lan tỏa hình ảnh thiêng liêng này. "Tôi quay cho mọi người dự những buổi lễ thượng cờ và hạ cờ online khi mọi người không có điều kiện, thời gian để ra đây dự lễ trực tiếp", bà Hằng nói.

Theo sát từng bước chân của các chiến sĩ, bà Hằng luôn dành một sự ngưỡng mộ sâu sắc cho những người lính cận vệ bên Bác.

Cùng với Lễ Thượng cờ, đến Quảng trường Ba Đình dịp Tết Nguyên đán , nhân dân, du khách còn có dịp theo dõi khung cảnh và các hoạt động ý nghĩa như nghi thức đổi gác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khung cảnh hương sắc Tết bên Lăng Bác Hồ. Ảnh: Xuân Tùng

Du khách ghi lại hình ảnh Lăng Bác và Quảng trường Ba Đình dịp Tết. Ảnh: Xuân Tùng