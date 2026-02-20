Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách

Trưa 20/2 (mùng 4 Tết), tại một trung tâm thương mại ở Long Biên (Hà Nội), khu ẩm thực rơi vào tình trạng quá tải khi hàng nghìn người đổ về vui chơi trong kỳ nghỉ Tết.
Bãi giữ xe của trung tâm thương mại này luôn kín chỗ.
Từ khoảng giữa trưa, lượng khách tăng mạnh khi nhiều gia đình đến mua sắm, kết hợp ăn uống. Theo ghi nhận của phóng viên, một số nhà hàng rơi vào tình trạng không đủ bàn phục vụ.
Các quầy ẩm thực bên trong trung tâm thương mại luôn trong tình trạng kín chỗ, khách ngồi chật kín.
Lượng khách tăng đột biến vào buổi trưa khiến một số cửa hàng quá tải, nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt vào ăn.
Các nhà hàng trong trung tâm thương mại cũng tấp nập khách ra vào.
Chị Dương Kiều Miên (ngụ Cầu Giấy) cho hay, chị cùng bạn bè đến trung tâm thương mại để xem phim buổi chiều, sau đó tranh thủ ghé ăn lẩu, đổi khẩu vị.
Khu vực bán đồ ăn chế biến sẵn cũng nhộn nhịp, liên tục có khách ghé mua.
Khu vực siêu thị cũng thu hút đông đảo khách đến mua sắm.
Nhiều người tranh thủ mua sắm thêm thực phẩm tươi sống.
Bà Phúc cho hay, sau nhiều ngày Tết, trong nhà chủ yếu còn gà, giò, bánh chưng nên ngay mùng 4, bà đi siêu thị để mua thêm hoa quả, rau xanh cho gia đình.
Càng về chiều, lượng khách đổ về trung tâm thương mại này càng tăng.