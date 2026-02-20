Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách

Minh Đức/VTC News, Theo vtcnews.vn 21:54 20/02/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Mùng 4 Tết Bính Ngọ, nhiều trung tâm thương mại mở cửa đón khách vui chơi, ăn uống, khiến giờ cao điểm nhiều quán ăn đông kín, quá tải.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 1.

Trưa 20/2 (mùng 4 Tết), tại một trung tâm thương mại ở Long Biên (Hà Nội), khu ẩm thực rơi vào tình trạng quá tải khi hàng nghìn người đổ về vui chơi trong kỳ nghỉ Tết.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 2.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 3.

Bãi giữ xe của trung tâm thương mại này luôn kín chỗ.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 4.

Từ khoảng giữa trưa, lượng khách tăng mạnh khi nhiều gia đình đến mua sắm, kết hợp ăn uống. Theo ghi nhận của phóng viên, một số nhà hàng rơi vào tình trạng không đủ bàn phục vụ.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 5.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 6.

Các quầy ẩm thực bên trong trung tâm thương mại luôn trong tình trạng kín chỗ, khách ngồi chật kín.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 7.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 8.

Lượng khách tăng đột biến vào buổi trưa khiến một số cửa hàng quá tải, nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt vào ăn.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 9.

Các nhà hàng trong trung tâm thương mại cũng tấp nập khách ra vào.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 10.

Chị Dương Kiều Miên (ngụ Cầu Giấy) cho hay, chị cùng bạn bè đến trung tâm thương mại để xem phim buổi chiều, sau đó tranh thủ ghé ăn lẩu, đổi khẩu vị.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 11.

Khu vực bán đồ ăn chế biến sẵn cũng nhộn nhịp, liên tục có khách ghé mua.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 12.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 13.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 14.

Khu vực siêu thị cũng thu hút đông đảo khách đến mua sắm.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 15.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 16.

Nhiều người tranh thủ mua sắm thêm thực phẩm tươi sống.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 17.

Bà Phúc cho hay, sau nhiều ngày Tết, trong nhà chủ yếu còn gà, giò, bánh chưng nên ngay mùng 4, bà đi siêu thị để mua thêm hoa quả, rau xanh cho gia đình.

Mùng 4 Tết, trung tâm thương mại ở Hà Nội đông nghịt khách- Ảnh 18.

Càng về chiều, lượng khách đổ về trung tâm thương mại này càng tăng.

Người dân ùn ùn quay trở lại TPHCM chiều mùng 4 Tết, quốc lộ, cao tốc chật kín phương tiện
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày