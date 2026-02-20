Khung giờ nào người dân TPHCM vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất?

Lực lượng CSGT TPHCM đo nồng độ cồn.

Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, những ngày Tết, lực lượng CSGT thành phố đã làm việc 24/24, xuyên Tết để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.735 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; tạm giữ 1.735 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 347 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 539 trường hợp.

Trong đó, người vi phạm chủ yếu là điều khiển xe máy với 1.653 trường hợp và có đến 744 trường hợp vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở, cho thấy vẫn còn tâm lý chủ quan cho rằng uống ít sẽ "không sao". Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đều bị xử lý nghiêm.

Về khung giờ vi phạm, tình trạng sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông tập trung nhiều vào các khung giờ sau thời điểm chúc Tết, liên hoan đầu năm, đặc biệt trong khoảng từ 18 - 24 giờ ghi nhận 962 trường hợp, từ 0 - 6 giờ có 191 trường hợp và từ 6 - 12 giờ có 87 trường hợp và từ 12 - 18 giờ có 495 trường hợp vi phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân rượu, bia làm suy giảm khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống, chỉ cần một phút thiếu tỉnh táo có thể dẫn đến hậu quả nặng nề, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.

Mỗi trường hợp vi phạm bị xử lý không chỉ là con số thống kê, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng. An toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà trên hết là ý thức tự giác của mỗi người dân. Một cái Tết chỉ thật sự trọn vẹn niềm vui khi mọi người đều trở về nhà an toàn.

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác, tuyệt đối không lái xe, sau khi đã uống rượu bia dù chỉ một ly nhỏ; cần chủ động sử dụng phương tiện công cộng, taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân không sử dụng rượu, bia, đủ điều kiện lái xe đưa về. Ngoài ra, mọi người không nên cổ vũ, ép người khác uống rượu, bia.