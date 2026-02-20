Vụ lật đò chở 7 người: Tìm thấy 2 ông cháu, sông Gianh phủ màu tang thương

Tìm thấy thi thể hai ông cháu

Chiều 20/2, ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị, xác nhận lực lượng tìm kiếm đã thấy thi thể cháu N.D.C. (14 tuổi) trên sông Gianh đoạn gần vị trí xảy ra vụ lật đò sáng mùng 3 Tết.



Trong hai ngày đêm 19 và 20/9, các lực lượng chức năng vẫn bám trụ, xuyên ngày, xuyên đêm nỗ lực tìm kiếm; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân sự cùng chính quyền địa phương đã phối hợp đồng bộ, không quản hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích suốt 24 giờ.

Đến 11h ngày 20/02, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ông N.V.T. (68 tuổi) là người điều khiển thuyền; đến 13h cùng ngày lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể cháu N. D. C. và kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.

"Sau 24 giờ liên tục tìm kiếm, thi thể ông N.V.T và cháu C. đã được tìm thấy và đưa về với gia đình để lo hậu sự", ông Sáu thông tin.



Trong sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn.



Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương động viên, chia sẻ mất mát với gia đình.

Chia sẻ với gia đình nạn nhân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương mong muốn gia đình vượt qua nỗi đau, sự mất mát lớn không gì có thể bù đắp nổi; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên người thân giữ gìn sức khỏe, nỗ lực vượt qua nỗi đau trước mắt. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương, các đoàn thể tiếp tục quan tâm hỗ trợ, nhất là trong việc giúp gia đình lo hậu sự.



Tang thương ngày đầu năm

Ngày Tết sum vầy đã trở thành ngày chia ly của gia đình nhỏ bên bờ sông Gianh. Bảy người trong gia đình gồm ông bà nội, con dâu và 4 người cháu nội trên chiếc đò đi thăm Tết thì bị lật. Cả ông bà nội và hai người cháu gái đã tử vong. Sông Gianh nhuốm màu tang tóc trong ngày mùng 4 Tết.

Đau xót nhất là hình ảnh bốn huyệt mộ được đào cạnh nhau cho bốn ông cháu bên bờ sông.

Trong sáng cùng ngày, người mẹ - dù rất đau đớn khi mất đi người con gái út sau vụ lật đò - nhưng vẫn cố gượng dậy lên thuyền đi dọc bờ sông gọi người con gái đầu khản cổ.



Hình ảnh người mẹ trẻ đau đớn gào khóc kêu tên con giữa dòng sông Gianh lạnh giá.

Chỉ trong 1 ngày, chị mất hai người con, mẹ chồng đã vĩnh viễn ra đi, thi thể cha chồng cũng vừa được tìm thấy. Nỗi đau chồng chất nhưng người mẹ trẻ vẫn không cho phép mình gục ngã. Ánh mắt chị dõi theo từng vòng xoáy nước, nơi đội tìm kiếm đang rà soát từng mét sông để tìm người con còn mất tích.



Gần 12h ngày 19/2, ông Cao Hữu Tình (48 tuổi), thôn Trường Long, xã Tân Giang, cùng 2 con trai lái đò ngược sông Gianh đi thăm người thân thì phát hiện phía bên kia sông có người giơ tay cầu cứu. Nghi có người gặp nạn, ông lập tức tăng ga, điều khiển thuyền chạy khoảng 1km đến hiện trường.



Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Không chần chừ, 2 con trai ông Tình nhảy xuống dòng nước lạnh, lần lượt cứu được 3 người còn sống và đưa 1 cháu bé trong tình trạng nguy kịch lên bờ. Dù được đưa đi cấp cứu, cháu bé sau đó không qua khỏi. Các anh cũng đưa 1 người phụ nữ đã tử vong lên bờ, đồng thời báo lực lượng chức năng đến hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Như tin đã đưa, vào khoảng 11h30 ngày 19/2, gia đình ông N.V.T gồm 7 người di chuyển bằng thuyền nhỏ trên sông Gianh thì gặp nạn.Người dân đã đưa được 5 người lên bờ, trong đó 2 người không qua khỏi. Sau khi tìm thấy ông T, đến nay, còn 1 cháu gái vẫn đang mất tích. Lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm trên sông Gianh.





