Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh

Tin từ UBND xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị), đến chiều 20/2, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm thuyền dân sinh trên sông Gianh . Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Diễm Ch. (SN 2012, trú tại xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị).

Theo chính quyền địa phương, cháu Ch. được tìm thấy vào lúc 13h và nằm gần khu vực trước đó tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn T. (SN 1958 - người mất tích được tìm thấy vào lúc 9h40 sáng 20/2). Thi thể cháu sau đó được đưa lên bờ, thực hiện các thủ tục để bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục.

Sau hơn ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm thấy toàn bộ thi thể 2 nạn nhân vụ chìm thuyền trên sông Gianh ngày mồng 3 Tết

Nhu Báo điện tử VTC News đưa tin, khoảng 11h ngày 19/2 (mùng 3 Tết) ông Nguyễn Văn T. (SN 1958, trú thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị) mượn chiếc thuyền dân sinh của một người dân địa phương chở theo 6 người trong gia đình gồm: bà Cao Thị N. (SN 1958, vợ ông T.); chị Nguyễn Thị Bích H. (SN 1990, con dâu ông T.) và các cháu Nguyễn Duy Kh. (SN 2014), Nguyễn Tấn Ph. (SN 2016), Nguyễn Diễm Ch. (SN 2012) và Nguyễn An Nh. (SN 2023).

Thuyền đi trên sông Gianh rồi bị lật và chìm. Một người dân địa phương phát hiện sự việc, tiếp cận hiện trường và đưa được 5 người vào bờ nhưng chỉ 3 người được cứu sống.

3 người được cứu sống đang được theo dõi, chăm sóc y tế gồm chị Nguyễn Thị Bích H. và các cháu Nguyễn Duy Kh.; Nguyễn Tấn Ph. 2 người không qua khỏi là bà Cao Thị N. và cháu Nguyễn An Nh. 2 người mất tích là ông Nguyễn Văn T. và cháu Nguyễn Diễm Ch.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huy động nhiều lực lượng gồm Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Tuyên Bình, Công an xã Tuyên Hóa... để phối hợp với người dân triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm.