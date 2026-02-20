Xôn xao đoạn clip con trai đánh mẹ gãy tay tối mùng 3 Tết

Sáng 20/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng cần câu đánh đập liên tiếp vào chị gái và mẹ của mình khiến dư luận phẫn nộ.

Theo nội dung đoạn clip từ camera ghi lại, khoảng 18h32’ ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết) người đàn ông cầm cần câu bằng nhựa đã liên tiếp đập vào người chị và mẹ đang ngồi trên giường. Vừa đánh đập, người đàn ông liên tục chửi bới.

Sau khi đánh đập vẫn chưa hả giận, người đàn ông còn cầm theo một con dao bầu đi vào chỉ thẳng vào mặt mẹ và chị gái rồi buông những lời đe dọa. Biết có camera giám sát trong nhà đang quay lại, người đàn ông đã cầm dao chém gãy camera.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Cảnh Hóa - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh (tỉnh Nghệ An) xác nhận sự việc trong đoạn clip trên xảy ra tại một gia đình trú ở xóm Cuông (xã Nghĩa Khánh) vào tối mùng 3 Tết.

Theo ông Hóa, do có mâu thuẫn nội bộ gia đình nên người em trai đã đánh chị gái. Người mẹ ngồi bên dùng tay can ngăn nên dẫn đến thương tích trên.

Được biết, vụ việc đã khiến người mẹ bị gãy tay phải đến cơ sở y tế để băng bó vết thương.

Sau khi nắm bắt thông tin sự việc, chính quyền xã Nghĩa Khánh cùng công an xã và các tổ chức đã đến gia đình để nắm bắt thông tin và xác minh làm rõ sự việc.