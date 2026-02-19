Ngày 19/2, người dân cùng lực lượng chức năng xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) đang phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Gianh, khu vực giáp ranh giữa hai địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Nguồn ảnh: Facebook

Theo thông tin trên báo Sức khoẻ và Đời sống cho biết, trưa cùng ngày, trên sông Gianh, đoạn giáp ranh giữa xã Tuyên Bình và xã Tuyên Hóa, gia đình ông N.V.T. (SN 1958, trú xã Tuyên Bình) gồm 7 người (3 người lớn và 4 trẻ nhỏ) di chuyển qua sông bằng thuyền.

Trong quá trình di chuyển, thuyền không may bị lật khiến tất cả người trên thuyền rơi xuống sông. Phát hiện sự việc, người dân gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức ứng cứu.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm người mất tích

Nhiều người có mặt tai hiện trường theo dõi vụ việc

Nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn; đồng thời huy động nhiều phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn.

Theo thông tin trên báo Lao động dẫn nguồn từ địa phương, trên thuyền có 7 người, trong đó, vợ chồng ông N.V.T. (SN 1958) và bà C.T.N (SN 1958) cùng di chuyển. Hiện ông T. đang mất tích, còn bà N đã tử vong.

Con dâu của ông T. là chị N.T.H. (SN 1990) cùng 2 con là N.D.K. (SN 2014) và N.T.P. (SN 2016) được cứu sống.

Ngoài ra, người con khác của chị H. là N.D.C. (SN 2012) hiện đang mất tích. Cháu N.A.N (SN 2023) đã tử vong.

UBND xã Tuyên Bình cho biết, khu vực xảy ra vụ lật thuyền trên sông Gianh có mực nước sâu, khiến công tác tìm kiếm, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, các nạn nhân đều không mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền. Chính quyền địa phương cho biết đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, tuy nhiên vẫn còn trường hợp chủ quan.