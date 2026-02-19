Xót xa: Người phụ nữ tử vong thương tâm khi đang đi chúc Tết sau cú giật đồ của kẻ thủ ác

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Công an TP.Cần Thơ đang tạm giữ Bùi Vĩnh An (SN 1997, trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 9h35 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), Công an phường Vị Thanh, TP.Cần Thơ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp giật tài sản gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến 1 người tử vong, 1 người bị thương, tại khu vực 13 (phường Vị Thanh, TP.Cần Thơ).

Qua điều tra, công an xác định khoảng 9h30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị H. (SN 1976) điều khiển xe máy biển kiểm soát 65B2-031.xx chở chị Lê Thị Hà M. (SN 1991) đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu Thủ Công nghiệp về hướng Bệnh viện đa khoa Hậu Giang thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh thì bất ngờ bị 1 đối tượng là nam thanh niên áp sát, giật tài sản. Cú giật mạnh khiến nạn nhân lạc tay lái, ngã xuống qua phần đường chiều ngược lại.

Camera ghi lại hiện trường

Cùng lúc, chiếc xe tải biển kiểm soát 65A-754.xx do ông Ngô Văn L. lưu thông hướng ngược lại, do tình huống quá bất ngờ đã xảy ra va chạm khiến nạn nhân là bà H. tử vong tại chỗ, chị M. bị thương nặng được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đối tượng ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ cướp giật táo tợn gây hậu quả thương tâm

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an phường Vị Thanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ phối hợp, truy bắt đối tượng. Ngay lập tức, các Tổ nghiệp vụ Công an phường cùng lực lượng từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ đã triển khai truy xét theo dấu vết.

Bùi Vĩnh An

Tang vật thu giữ

Bằng sự hiệp đồng tác chiến và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị bắt giữ cùng phương tiện xe máy biển kiểm soát 37C1-077.92 khi đang tìm cách lẩn trốn. Bước đầu xác định, đối tượng là Bùi Vĩnh An. Hiện công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.