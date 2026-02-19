Siết kiểm định khí thải sau Tết, chủ xe cần chuẩn bị gì?

Chủ xe cần chuẩn bị gì trước ngày đi đăng kiểm?

Theo quy định của Cục Đăng kiểm, từ 1/3 (sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ), các mức khí thải sẽ được áp dụng theo năm sản xuất của xe. Cụ thể, ôtô sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1; xe sản xuất từ 1999 đến hết 2016 áp dụng mức 2; xe sản xuất từ 2017 đến hết 2021 áp dụng mức 3; xe sản xuất từ năm 2022 áp dụng mức 4.

Với xe sử dụng động cơ xăng, trước khi kiểm tra, động cơ phải được làm nóng hoàn toàn. Ảnh: Lộc Liên.

Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, minh bạch và chính xác trên toàn quốc, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành hướng dẫn chi tiết về phương pháp và quy trình kiểm tra khí thải động cơ ô tô. Đối với xe sử dụng động cơ xăng, trước khi kiểm tra, động cơ phải được làm nóng hoàn toàn. Nhiệt độ dầu bôi trơn đạt từ 60 độ C trở lên (đo tại vị trí thước thăm dầu hoặc bằng cảm biến hồng ngoại), hoặc có thể xác định khi quạt làm mát động cơ đang hoạt động.

Hệ thống ống xả và bầu giảm âm phải kín khít, không rò rỉ làm sai lệch kết quả đo. Tất cả thiết bị tiêu thụ điện năng trên xe như điều hòa, đèn, sấy kính… phải được tắt.

Với xe dùng chế hòa khí, bướm gió phải ở vị trí mở hoàn toàn. Với xe phun xăng điện tử, cần kiểm tra đèn báo lỗi động cơ - đèn phải sáng khi bật khóa điện và tắt sau khi động cơ hoạt động.

Thiết bị đo khí thải tại các trung tâm đăng kiểm phải có khả năng phân tích và ghi nhận các chỉ số CO, HC, CO2, O2 và hệ số Lambda. Ảnh: Lộc Liên.

Thiết bị đo khí thải tại các trung tâm đăng kiểm phải có khả năng phân tích và ghi nhận các chỉ số CO, HC, CO2, O2 và hệ số Lambda, đồng thời được kiểm định định kỳ bởi cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm tính pháp lý của kết quả.

Ba bước đo khí thải bắt buộc

Theo hướng dẫn, đăng kiểm viên phải thực hiện đầy đủ ba bước.

Bước 1, đo ở tốc độ không tải thấp. Động cơ hoạt động ở chế độ không tải với số vòng quay không vượt quá 1.000 vòng/phút (hoặc theo quy định của nhà sản xuất nếu cao hơn). Đầu lấy mẫu được đưa vào ống xả với độ sâu tối thiểu 300 mm; nếu cần thiết phải sử dụng ống nối dài.

Phần mềm đo sẽ đếm từ 0-30 giây, trong đó 15 giây đầu để ổn định trạng thái. Giá trị đo được xác định bằng trung bình cộng giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các thông số CO và HC trong khoảng từ giây thứ 15 đến giây thứ 30. Kết quả được ghi nhận gồm nồng độ CO (% thể tích), HC (ppm), CO₂ (%), O₂ (%) và số vòng quay.

Sau khi hoàn tất, đầu lấy mẫu được rút ra và chỉ thực hiện bước tiếp theo sau tối thiểu 30 giây.

Khi tiêu chuẩn đăng kiểm ngày càng cao, chủ xe buộc phải quan tâm hơn tới tình trạng kỹ thuật phương tiện. Ảnh: Lộc Liên.

Bước 2, đo ở tốc độ không tải cao. Động cơ được giữ ổn định trong khoảng 2.000 - 3.000 vòng/phút trong 30 giây. Cách tính giá trị đo tương tự bước 1, nhưng bổ sung thêm hệ số Lambda. Giá trị cuối cùng là trung bình cộng giữa mức cao nhất và thấp nhất của các thông số trong khoảng 15-30 giây.

Bước 3, xác định kết quả cuối cùng. Giá trị CO và HC cao hơn giữa hai lần đo ở bước 1 và bước 2 sẽ được chọn làm kết quả đánh giá chính thức.

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm ngặt quy trình nêu trên nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan của kết quả kiểm định, qua đó xác định đúng mức phát thải của phương tiện.

Theo các chuyên gia, việc siết và chuẩn hóa kiểm định khí thải không chỉ là câu chuyện “đạt hay không đạt” trong đăng kiểm, mà còn là công cụ quan trọng để giảm ô nhiễm không khí, nhất là tại các đô thị lớn. Khi tiêu chuẩn ngày càng cao, chủ xe buộc phải quan tâm hơn tới tình trạng kỹ thuật phương tiện, còn thị trường sẽ dần dịch chuyển sang những dòng xe sạch và tiết kiệm hơn.