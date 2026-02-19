Bắt Bùi Bảo Tài - nghi phạm xông vào nhà sát hại bố người yêu ngay sau giao thừa

Ngày 18/2 (mùng 2 Tết), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Bảo Tài (sinh năm 1997, ngụ xã Vĩnh Hưng) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông N.C.N. (46 tuổi), trú tại ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình.

Vụ án mạng xảy ra vào thời điểm ngay ngày đầu tiên của năm mới khiến dư luận địa phương xôn xao.

Thông tin trên Tuổi trẻ Online cho hay, khoảng 1h18 ngày 17/2 (tức rạng sáng mùng 1 Tết), chỉ hơn một giờ sau khi thời khắc giao thừa đi qua, Tài mang theo một con dao dạng dao găm tìm đến nhà ông N. tại xã Tuyên Bình. Lợi dụng lúc đêm khuya vắng vẻ, gia đình nạn nhân đã ngủ say sau khi đón năm mới, nghi phạm lẻn vào trong nhà.

Tại đây, thấy ông N. đang nằm ngủ trong màn, Tài xông tới vén mùng, dùng hung khí đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân. Toàn bộ quá trình đột nhập và gây án của nghi phạm đã bị camera an ninh của gia đình ghi lại.

Nghi phạm Bùi Bảo Tài - Ảnh: PC02 Tây Ninh

Nghe tiếng động bất thường, người thân trong gia đình ông N. tỉnh dậy phát hiện sự việc và hô hoán, nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông N. đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Tuyên Bình đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh có mặt tại hiện trường hỗ trợ khống chế nghi phạm và thu giữ hung khí gây án.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Bảo Tài thừa nhận hành vi phạm tội. Báo CAND dẫn lời nghi phạm Bùi Bảo Tài khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm kéo dài với gia đình nạn nhân. Cụ thể, Tài có quan hệ tình cảm với con gái của ông N. là chị N.M.M. (sinh năm 2005). Hai người đã có với nhau một bé gái sinh năm 2025.

Hung khí thu giữ tại hiện trường - Ảnh: CAND

Tuy nhiên, mối quan hệ này vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía ông N. Vì không đồng ý cho hai người qua lại nên ông N. chưa cho làm thủ tục đăng ký kết hôn. Thời gian gần đây, ông N. thường xuyên ngăn cản, không cho Tài gặp gỡ người yêu và thăm con gái.

Bức xúc vì bị cấm cản quyền thăm con và chia rẽ tình cảm, Tài nảy sinh ý định trả thù. Đến rạng sáng mùng 1 Tết, đối tượng đã mang theo hung khí thực hiện hành vi sát hại cha của người yêu.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Bùi Bảo Tài theo quy định của pháp luật.