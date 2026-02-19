Loạt xe không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, từ ngày 29/01/2026 đến ngày 12/02/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng CSGT đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh tổng cộng 59 trường hợp phương tiện không chấp hành đúng các quy định về TTATGT đường bộ. Danh sách biển số vi phạm cụ thể như sau:

Trong danh sách trên, lỗi vi phạm phổ biến nhất là chủ phương tiện “không thắt dây đai an toàn” và “dùng tay cầm và sử dụng điện thoại/thiết bị điện tử”. Theo Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025, một số hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ có mức phạt tăng mạnh so với trước:

- Việc không thắt dây an toàn sẽ bị xử phạt với mức phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô hoặc xe có động cơ tương tự khi: Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô mà không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang di chuyển.

- Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168/2024/NĐ-CP còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe không thắt dây an toàn. Cụ thể: Người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai an toàn khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng. Trừ điểm giấy phép lái xe khi vi phạm thắt dây an toàn.

- Phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác. Đồng thời, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

- Phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng đối với người điều khiển xe sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác mà gây tai nạn giao thông. Ngoài phạt tiền, còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa nhắc nhở, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play/App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.