Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168

Trong 24 giờ qua (Mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), hệ thống camera AI ghi nhận 79 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm của người đi xe máy trong ngày đầu năm mới.

Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 16/2 đến 12h00 ngày 17/2/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 50 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 23 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20), phát hiện 01 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 05 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 17-02-2026 07:23:44 29P197303 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2 17-02-2026 02:36:04 29A805167 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 3 16-02-2026 22:18:53 29AD73144 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 4 16-02-2026 21:04:31 29P179801 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 5 16-02-2026 20:08:52 29AE37370 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 6 16-02-2026 19:31:52 29BC10275 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 7 16-02-2026 18:30:30 29L532602 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 8 16-02-2026 18:10:00 29C151791 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 9 16-02-2026 17:43:14 29BD34591 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 16-02-2026 17:43:14 29AE64126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 16-02-2026 17:35:33 29BD09947 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 16-02-2026 17:29:27 29P95550 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 16-02-2026 16:48:55 29L551674 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 16-02-2026 16:47:03 29X37520 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 16-02-2026 16:45:10 29AD91672 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 16-02-2026 16:41:10 29T144152 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 16-02-2026 16:39:27 17B712720 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 16-02-2026 16:39:17 29G109294 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 16-02-2026 16:28:12 29G180539 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 16-02-2026 16:02:51 29L197360 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 16-02-2026 15:51:39 90B190454 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 16-02-2026 15:43:52 29P114375 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 16-02-2026 15:32:53 29L188428 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 16-02-2026 15:22:31 29K211711 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 16-02-2026 15:18:41 29S188298 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 16-02-2026 15:03:44 29Z96104 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 16-02-2026 15:03:26 29Z95336 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 16-02-2026 14:27:05 29C103565 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 29 16-02-2026 14:09:39 29E257084 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 30 16-02-2026 14:06:00 12H111829 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 31 16-02-2026 13:59:00 29BN00963 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 16-02-2026 13:48:54 29E130893 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 16-02-2026 13:33:17 29B09401 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 16-02-2026 13:29:53 29K151643 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 16-02-2026 13:22:02 29E141802 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 16-02-2026 13:06:48 29AA86959 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 16-02-2026 12:56:50 29AD67214 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 16-02-2026 12:55:00 29H185036 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 16-02-2026 12:53:07 29P199119 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 16-02-2026 12:41:57 29E120029 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 16-02-2026 12:26:44 29P151047 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 42 16-02-2026 12:09:29 29H227792 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 43 16-02-2026 12:07:44 29V126282 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 44 16-02-2026 11:42:32 29D212473 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 45 16-02-2026 10:54:12 29E266264 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 46 16-02-2026 08:11:30 29T210587 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 47 16-02-2026 08:03:46 29AE64882 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 48 16-02-2026 07:49:03 29T139675 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 49 16-02-2026 07:36:44 29L112428 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 50 16-02-2026 07:31:16 29G109245 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.