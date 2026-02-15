Hàng nghìn tài xế bị "phạt nguội" trong ngày nghỉ Tết đầu tiên

Theo đó, trong ngày hôm nay (tức ngày 27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục được kiểm soát tốt; tai nạn giao thông giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2025.

Theo đó, trong ngày 14/2, toàn quốc xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 31 người; so với cùng kỳ nghỉ Tết năm 2025 giảm 18 vụ (giảm 27,78%), giảm 8 người chết (giảm 20,93%) và giảm 6 người bị thương (giảm 18,42%).

Tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Đối với công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 10.013 trường hợp vi phạm; tạm giữ gần 2.700 xe cộ các loại; tước 283 giấy phép lái xe và trừ điểm 1.668 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm nồng độ cồn (2.145 trường hợp), chạy quá tốc độ (2.219 trường hợp), chở quá số người quy định (117 trường hợp), sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện (56 trường hợp)… Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 6 trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Bên cạnh hoạt động tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát và xử lý vi phạm. Qua hệ thống giám sát và thiết bị nghiệp vụ đã ghi nhận hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó nhiều trường hợp đủ điều kiện xử phạt được gửi thông báo “phạt nguội” theo quy định.

Cụ thể, thông qua hệ thống giám sát Công an địa phương trực tiếp ghi nhận là: 5.260 trường hợp (trong đó số trường hợp đủ điều kiện xử phạt 1.112 trường hợp; không đủ điều kiện xử phạt 4.134 trường hợp); gửi thông báo "phạt nguội" 1.119 trường hợp.

Thông qua thiết bị nghiệp vụ, đã ghi nhận 2.816 trường hợp, trong đó lập biên bản nóng 1.942 trường hợp; gửi thông báo "phạt nguội" 1.070 trường hợp…