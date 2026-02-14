Những chủ xe có trong danh sách sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá mới đây đã ra thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.
Theo đó, từ ngày 11/01/2026 đến ngày 26/01/2026, trên địa bàn phát hiện 100 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
STT
Phương tiện,
Biển số
Thời gian vi phạm
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
Ô tô
36A-441.82
11/01/2026 17:37:42
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2
Ô tô
36A-210.22
11/01/2026 16:17:38
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
3
Ô tô
36A-173.81
12/01/2026 16:20:06
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4
Ô tô
36C-375.44
13/01/2026 13:12:27
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5
Ô tô
19A-135.43
13/01/2026 13:40:48
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
6
Ô tô
15K-650.84
13/01/2026 13:59:11
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
7
Ô tô
36C-427.97
13/01/2026 13:59:50
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8
Ô tô
36C-406.77
13/01/2026 14:48:26
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9
Ô tô
36K-377.81
13/01/2026 16:06:27
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
10
Ô tô
36A-761.05
13/01/2026 16:09:31
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11
Ô tô
36A-642.98
13/01/2026 16:11:16
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
12
Ô tô
36A-792.08
13/01/2026 16:37:18
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
13
Ô tô
36K-378.42
13/01/2026 16:37:35
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14
Ô tô
36K-291.12
13/01/2026 16:53:17
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15
Ô tô
36A-058.06
13/01/2026 17:08:03
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16
Ô tô
36A-833.58
16/01/2026 15:32:11
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
17
Ô tô
36K-139.56
16/01/2026 15:33:48
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
18
Ô tô
36K-444.28
16/01/2026 16:15:06
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
19
Ô tô
36D-019.12
16/01/2026 17:09:07
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20
Ô tô
36A-398.20
17/01/2026 10:37:37
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
21
Ô tô
36A-134.54
17/01/2026 12:09:21
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22
Ô tô
36K-828.93
17/01/2026 12:20:08
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23
Ô tô
36B-528.93
17/01/2026 15:18:05
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24
Ô tô
36A-803.25
17/01/2026 15:24:34
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25
Ô tô
36A-531.88
17/01/2026 15:48:55
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
26
Ô tô
36K-973.72
17/01/2026 15:55:16
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
27
Ô tô
36A-726.29
17/01/2026 16:55:07
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28
Ô tô
30F-3924
18/01/2026 11:18:24
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy;Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
29
Ô tô
36A-989.98
18/01/2026 11:25:16
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30
Ô tô
36A-443.45
18/01/2026 13:47:35
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
31
Ô tô
34A-854.46
18/01/2026 13:51:05
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32
Ô tô
36A-406.68
18/01/2026 14:00:05
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
33
Ô tô
36D-018.68
18/01/2026 14:01:22
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34
Ô tô
36A-082.34
18/01/2026 14:45:47
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
35
Ô tô
36K-227.76
18/01/2026 14:52:19
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
36
Ô tô
36K-849.60
18/01/2026 15:49:06
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
37
Ô tô
36K-627.46
18/01/2026 15:57:20
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38
Ô tô
36A-833.29
18/01/2026 15:57:42
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
39
Ô tô
30P-6632
18/01/2026 15:57:48
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40
Ô tô
36D-010.40
18/01/2026 15:57:48
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41
Ô tô
36A-816.31
18/01/2026 15:59:59
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
42
Ô tô
36A-564.94
18/01/2026 16:26:43
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
43
Ô tô
30G-666.01
18/01/2026 16:35:28
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
44
Ô tô
36N-1413
18/01/2026 16:38:25
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
45
Ô tô
36A-486.27
18/01/2026 16:42:03
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
46
Ô tô
36A-442.16
18/01/2026 16:42:11
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
47
Ô tô
36A-388.03
18/01/2026 16:52:08
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
48
Ô tô
36H-128.57
18/01/2026 17:09:27
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
49
Ô tô
36D-009.63
18/01/2026 17:11:22
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
50
Ô tô
36A-572.93
18/01/2026 17:13:31
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
51
Ô tô
36A-411.09
18/01/2026 17:22:21
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
52
Ô tô
30H-393.79
19/01/2026 06:51:18
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
53
Ô tô
36A-196.58
19/01/2026 07:13:31
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
54
Ô tô
36C-427.97
19/01/2026 07:50:16
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
55
Ô tô
36K-834.51
19/01/2026 08:15:44
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
56
Ô tô
36C-453.20
19/01/2026 08:46:30
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
57
Ô tô
36M-9393
19/01/2026 08:54:43
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
58
Ô tô
36M-7724
19/01/2026 08:55:52
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
59
Ô tô
36A-129.73
19/01/2026 15:54:32
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
60
Ô tô
36A-053.62
19/01/2026 16:22:25
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
61
Ô tô
36A-101.70
19/01/2026 16:29:30
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
62
Ô tô
30H-394.23
19/01/2026 16:33:46
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
63
Ô tô
99A-952.83
19/01/2026 17:19:52
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
64
Ô tô
30F-319.84
20/01/2026 08:23:48
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
65
Ô tô
36C-244.24
20/01/2026 08:25:27
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
66
Ô tô
21A-141.32
20/01/2026 08:45:26
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
67
Ô tô
36A-996.88
20/01/2026 10:34:22
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
68
Ô tô
36N-1413
20/01/2026 10:42:08
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
69
Ô tô
36A-885.98
20/01/2026 11:43:06
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
70
Ô tô
36A-000.68
20/01/2026 12:10:04
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
71
Ô tô
36A-269.02
20/01/2026 13:50:18
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
72
Ô tô
36E-001.42
20/01/2026 14:07:25
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
73
Ô tô
36A-942.15
20/01/2026 14:35:03
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
74
Ô tô
36K-185.86
20/01/2026 14:50:00
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
75
Ô tô
36A-037.99
20/01/2026 15:07:03
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
76
Ô tô
36A-895.30
20/01/2026 15:28:25
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
77
Ô tô
36A-989.94
20/01/2026 15:44:42
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
78
Ô tô
36A-290.44
20/01/2026 16:01:36
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
79
Ô tô
36C-193.52
20/01/2026 16:07:57
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
80
Ô tô
36A-217.43
20/01/2026 16:19:19
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
81
Ô tô
36K-255.33
20/01/2026 16:21:37
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
82
Ô tô
36A-192.25
20/01/2026 16:26:32
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
83
Ô tô
36A-218.36
22/01/2026 08:43:14
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
84
Ô tô
30F-818.53
22/01/2026 11:33:58
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
85
Ô tô
36C-372.77
24/01/2026 16:01:11
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
86
Ô tô
36C-477.19
25/01/2026 08:37:48
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
87
Ô tô
36A-348.15
25/01/2026 10:17:26
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
88
Ô tô
36A-869.58
25/01/2026 15:01:37
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
89
Ô tô
30N-3731
25/01/2026 15:09:56
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
90
Ô tô
36C-527.15
25/01/2026 15:28:43
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
91
Ô tô
30G-914.17
25/01/2026 16:30:37
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
92
Ô tô
36K-271.28
25/01/2026 17:00:07
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
93
Ô tô
36A-420.80
25/01/2026 17:18:19
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
94
Ô tô
36A-256.12
26/01/2026 08:35:50
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
95
Ô tô
36A-422.50
26/01/2026 08:56:23
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
96
Ô tô
36A-005.14
26/01/2026 09:37:23
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
97
Ô tô
36K-071.90
26/01/2026 12:28:22
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
98
Ô tô
30L-780.56
26/01/2026 15:21:16
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
99
Ô tô
36A-695.54
26/01/2026 16:58:14
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
100
Ô tô
36A-390.22
26/01/2026 17:38:28
Ngã tư bưu điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên
Mức phạt lỗi không thắt dây đai an toàn theo Nghị định 168