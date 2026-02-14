Dòng xe nối dài về quê, ai cũng chỉ mong kịp bữa cơm sum họp

Dòng người nối dài trong niềm mong ngóng đoàn viên

Ngay từ khi trời còn chưa sáng, ngày 14/2, PV Người Đưa Tin ghi nhận trên tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 62, Quốc lộ N2… đoạn qua địa bàn tỉnh Long An cũ (nay tỉnh Tây Ninh), ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến.

Dòng xe máy nối đuôi nhau kéo dài hàng kilomet, nhích từng chút một trong ánh đèn vàng nhạt và làn sương mỏng còn sót lại sau đêm dài.

Phía sau mỗi chiếc xe là cả một "thế giới thu nhỏ" như: ba lô, túi xách, thùng xốp, quà bánh, cành mai, cành đào giả… được buộc chặt bằng dây thun, dây vải.

Có người còn chở theo cả nồi niêu, chăn gối, những vật dụng quen thuộc của cuộc sống xa quê, giờ lại theo họ trở về nơi bắt đầu.

Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường đã ùn ứ do lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Tiếng động cơ hòa cùng tiếng còi xe tạo nên một bản hợp âm quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Anh Bùi Văn Tài (32 tuổi, quê Đồng Tháp), công nhân một khu công nghiệp tại Đồng Nai, dừng xe bên lề đường để chỉnh lại hành lý. Chiếc xe máy cũ chất đầy đồ, phía trước treo túi quà, phía sau là thùng xốp chứa bánh kẹo và ít trái cây.

"Vợ chồng tôi tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe. Cả năm mới về quê một lần, cực mấy cũng chịu được. Chỉ mong về tới nhà an toàn để kịp ăn bữa cơm sum họp," anh Tài chia sẻ, ánh mắt không giấu được sự háo hức.

Một đoạn trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn Tây Ninh, ghi nhận tình trạng các phương tiện chen kín mặt đường.



Bên cạnh anh, chị Trần Thị Bích Hồng (quê An Giang) cho biết, chị đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ nhiều ngày trước. "Tôi kinh doanh quán ăn tại Tp.HCM, chỉ được nghỉ vài ngày nên phải tranh thủ đi sớm. Dù đường xa, nhưng nghĩ tới cảnh con chạy ra đón là thấy hết mệt," chị nói.

Trên dòng người đông đúc ấy, có những gia đình chở theo cả trẻ nhỏ. Các em ngủ gục trên vai cha mẹ, chiếc mũ bảo hiểm nhỏ xíu nghiêng nghiêng theo từng nhịp xe. Có em tỉnh giấc, mở to mắt nhìn dòng người đông đúc, như cảm nhận được hành trình đặc biệt mà mình đang đi qua.

Áp lực giao thông gia tăng

Theo ghi nhận, lưu lượng phương tiện tăng mạnh từ khoảng 5 giờ sáng và dự đoán sẽ đạt đỉnh vào trong ngày hôm nay. Xe máy chiếm hơn 80% tổng số phương tiện, xen lẫn là ô tô cá nhân, xe khách và xe tải.

Tại các điểm giao cắt quan trọng, lực lượng CSGT túc trực từ sớm để phân luồng, điều tiết. Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn và vi phạm giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dòng người nối đuôi nhau di chuyển trên tuyến Quốc lộ 62.

Theo đó, CSGT toàn tỉnh Tây Ninh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức nhiều tổ, chốt công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tuyến đường trọng điểm như: Quốc lộ 1, Quốc lộ 62, Quốc lộ N2…

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Giữa dòng người hối hả, không khó để bắt gặp những gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh lên niềm vui. Có người tranh thủ dừng lại bên quán nước ven đường, uống vội chai nước, ăn tạm ổ bánh mì rồi tiếp tục hành trình.

Anh Hoàng Anh Phúc (quê Tp. Cần Thơ) cho biết, anh đã làm việc ở Tp.HCM gần 10 năm. "Mỗi lần chạy xe về quê dịp Tết là một lần cảm xúc khác nhau. Mệt thì có mệt, nhưng vui nhiều hơn. Vì biết rằng phía trước là gia đình", anh nói.

Không chỉ là sự trở về về mặt địa lý, chuyến đi này còn là sự trở về của tâm hồn. Sau những tháng ngày sống giữa phố thị đông đúc, những con đường quê, mái nhà cũ, và bữa cơm gia đình trở thành điều quý giá hơn bao giờ hết.