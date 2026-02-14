Nam thanh niên dùng dao khống chế, 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái ngay trên đường đi học về

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn cấp Đào Thanh Tùng (SN: 2003, ngụ khu phố Phước Tân 2, phường Long Hương, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, tối 1/2, cháu H.T.A.T. (SN 2011, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang trên đường đi học về nhà thì gặp Tùng điều khiển xe gắn máy nhờ chỉ đường và kè theo xe đạp điện của cháu A.T.. Khi đi đến Cầu vượt Vành đai 3 thuộc ấp 3, xã Nhơn Trạch lợi dụng trời tối, vắng người, Tùng đã dùng dao đe dọa, khống chế cháu A.T. để thực hiện hành vi đồi bại 2 lần trên cầu.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.