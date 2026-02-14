Cảnh lạ ở phố biển Quảng Ninh

Người dân sinh sống tại phường Hồng Gai, cho biết cảm giác như khung cảnh đô thị ven biển khoác lên mình chiếc áo màn sương trắng mờ mờ, ảo ảo, đặc biệt vịnh Hạ Long cũng trở nên huyền bí và đẹp hơn.