Cảnh lạ ở phố biển Quảng Ninh
Sáng 14/2, lượng sương mù dày đặc bao phủ trung tâm đô thị thuộc tỉnh Quảng Ninh tạo nên khung cảnh mờ ảo.
Nguyên nhân tình trạng sương mù do có mưa, độ ẩm trong môi trường tăng cao tạo thành lớp mây lơ lửng tại các khu đô thị dọc ven biển tỉnh Quảng Ninh như Bãi Cháy, Hồng Gai, Hạ Long, Cẩm Phả...
Đồng thời sương mù bao phủ mặt biển vịnh Hạ Long tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp tạo cảm xúc mạnh cho người xem.
Ghi nhận của PV Tiền Phong, đến khoảng gần 10h khi trời bắt đầu hửng nắng và nền nhiệt tăng cao khiến sương mù bốc lên tạo thành biển mây trên đỉnh núi Bài Thơ.
Khu vực cột đồng hồ trung tâm đô thị của phường Hồng Gai (TP Hạ Long) cũ.
Mây mù che phủ đỉnh của các căn chung cư trên trục đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai.
Người dân sinh sống tại phường Hồng Gai, cho biết cảm giác như khung cảnh đô thị ven biển khoác lên mình chiếc áo màn sương trắng mờ mờ, ảo ảo, đặc biệt vịnh Hạ Long cũng trở nên huyền bí và đẹp hơn.
Khu vực cầu Bài Thơ, đường Trần Quốc Nghiễn ngay dưới chân núi Bài Thơ. Đây là điểm ngắm cảnh và là tuyến đường bao biển đẹp nhất Việt Nam.
Cụm công trình thư viện và bảo tàng Quảng Ninh mờ ảo trong sương mù.
Khu vực công viên hoa Hạ Long nằm dọc trên trục đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, sương mù dày đặc che phần ngọn của tháp phát sóng ngay phía trên bưu điện tỉnh Quảng Ninh.
Đến gần trưa, sương mù bắt đầu tan dần.