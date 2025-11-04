Cảnh lạ tại nhà chị Lê Thị Kiều sau vụ con 4 trai tháng tuổi không may rơi xuống kênh tử vong

Những ngày vừa qua, vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi không may rơi xuống kênh Xẻo Rô (An Giang) tử vong thương tâm khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dù đã hơn chục ngày kể từ khi xảy ra vụ việc đau lòng, nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục YouTuber, TikToker xuất hiện để livestream, phỏng vấn chị Lê Thị Kiều (mẹ của cháu bé).

Căn nhà nơi xảy ra sự việc đau lòng khiến cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong thương tâm

Mỗi ngày đều có hàng chục YouTuber, TikToker,... tìm đến để livestream, phỏng vấn chị Lê Thị Kiều

Sáng ngày 4/11, theo ghi nhận của chúng tôi, bên trong căn nhà gỗ xiêu vẹo – nơi từng xảy ra vụ việc đau lòng khiến một bé 4 tháng tuổi không may bị rơi xuống kênh hôm 20/10 có rất đông người tập trung tại đây.

Căn nhà nằm ngay dưới dạ cầu, gần khu chợ đông đúc nên khi nhóm người kéo đến, không khí khu vực này trở nên nhộn nhịp hẳn. Người dân xung quanh tò mò đứng xem, bàn tán xôn xao.

Cuộc sống hiện tại của gia đình chị Kiều được cập nhật trên các fanpage, kênh YouTube...

Hiện tại mấy mẹ con chị Kiều đã dọn đồ đạc về nhà bà ngoại sinh sống

Bà Nguyễn Thị Út (70 tuổi, ngụ xã An Biên) chia sẻ: "Tôi thấy mấy bữa nay họ tới lui hoài để hỏi thăm con Kiều, mà tôi bận buôn bán nên cũng không để ý kỹ."

Chị T., sống gần đó, cũng cho biết: "Từ lúc xảy ra chuyện, mạnh thường quân rồi YouTuber tới tìm nhiều lắm. Ai cũng quay phim, hỏi han, mà thấy nhà Kiều khó khăn vậy, có người giúp thì mình cũng mừng thôi, với bữa giờ thi thoảng Kiều mới quay lại căn nhà này nên mình cũng không nề hà gì."

Theo chia sẻ của chị Lê Thị Kiều, hiện chị và các con đã dọn về nhà người thân ở tạm. Chị chỉ quay lại căn nhà cũ để làm giấy tờ cho các bé. Bên trong, đồ đạc đã được dọn đi gần hết, chỉ còn lại vài vật dụng sinh hoạt cá nhân.

Căn nhà cũ ven kênh hiện đã trống trơn không còn ai sinh sống ở đây

Nhiều người hàng xóm, bán hàng gần đó cho biết mạnh thường quân rồi YouTuber hay tới tìm gia đình chị Kiều để phỏng vấn và giúp đỡ

Trước đó, ngày 20/10, xã nhận được thông tin vụ việc chị Lê Thị Kiều (sinh năm 1999) là mẹ của cháu bé hơn 4 tháng tuổi trình báo, nghi vấn con trai rơi xuống kênh.

Theo trình báo, vào khoảng 6h30 ngày 20/10, chị Kiều phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích. Căn nhà của gia đình chị Kiều là nhà sàn cất ven kênh xáng Xẻo Rô. Khi ngủ, chị cùng các con nằm trên giường dựng sát kênh, cháu bé kém may mắn đã rơi xuống kênh và tử vong sau đó.

Được biết, gia đình chị Kiều có 5 người con, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả gia đình sống trong căn chòi lá dựng tạm. Chị Kiều bán vé số, còn chồng đi biển và thỉnh thoảng mới về. Cháu bé tử vong là con út trong gia đình.