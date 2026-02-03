Cảnh lạ trên phố Cầu Giấy những ngày này: Người dân xếp hàng từ sáng sớm, cửa hàng giới hạn số lượng đón tiếp

Thực hiện clip: Như Hoàn
Nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao trong bối cảnh giá vàng hôm nay tăng nhẹ
Đáng chú ý, cửa hàng chỉ tiếp nhận khoảng 200 khách xếp hàng sớm nhất
Sau đó, đơn vị này thông báo không nhận thêm khách xếp hàng, dù thời điểm mở cửa giao dịch vẫn chưa đến
Nhiều người đến muộn hơn, dù đã có mặt từ rất sớm, đành ngậm ngùi đứng chờ bên ngoài, hy vọng có thông báo mới
Không ít người cho biết họ đã xếp hàng từ hôm qua nhưng vẫn chưa mua được vàng
Tuy nhiên, thay vì bỏ về, nhiều người vẫn quyết tâm “bám trụ”, đứng đợi trước cửa hàng với hy vọng sẽ được mua nếu cửa hàng mở thêm suất hoặc có vàng bổ sung
Theo chia sẻ của khách hàng, trong ngày hôm nay, mỗi người chỉ được mua tối đa 1 cây vàng. Giá vàng bán ra vào buổi sáng ở mức 17,35 triệu đồng/chỉ (theo thông báo tại cửa hàng).
Chị An (Phường Phú Diễn), người đã xếp hàng từ hơn 5 giờ sáng, cho biết: “Hôm qua tôi xếp mà không mua được, nên hôm nay phải đi sớm hơn nữa. Giờ cửa hàng nói không nhận thêm khách, nhưng tôi vẫn đứng chờ, biết đâu có thông báo mới.”
Trong khi đó, những người may mắn mua được vàng cũng cho biết quá trình chờ đợi không hề dễ dàng
Một khách hàng vừa hoàn tất giao dịch nói: “Xếp hàng từ sáng sớm, chen chúc khá mệt nhưng mua được 1 cây vàng cũng thấy yên tâm hơn trong lúc giá biến động mạnh”.
Đến trưa, dù cửa hàng đã thông báo hết suất giao dịch và không nhận thêm khách, vẫn còn nhiều người dân kiên nhẫn đứng chờ trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, mong chờ những thông tin mới nhất
Hình ảnh hàng dài người bám trụ cho thấy sức nóng của thị trường vàng và tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội mua của người dân trong thời điểm hiện tại