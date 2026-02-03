Người đàn ông Đà Nẵng câu được "thủy quái" nặng 63kg, phải khiêng hơn 300m đường núi để đưa lên bờ

Ngày 3/2, cộng đồng mạng xôn xao trước loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc một cần thủ ở Đà Nẵng câu được con cá thu có kích thước “khủng”, nặng tới 63kg tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Đáng chú ý, sau khi hạ được con cá lớn, người đàn ông này còn phải vượt qua quãng đường dốc hơn 300m để đưa “chiến lợi phẩm” về nhà. Hình ảnh ấy nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chia sẻ của đông đảo cư dân mạng.

Theo tìm hiểu, chủ nhân của con cá thu đặc biệt là anh Lê Văn Hải (43 tuổi, trú TP Đà Nẵng). Anh Hải cho biết, vào chiều 1/2, trong lúc câu cá tại khu vực ghềnh đá ven biển bán đảo Sơn Trà, anh bất ngờ dính phải con cá lớn.

Con cá thu nặng 63kg, dài hơn 1,7m – kích thước được giới cần thủ đánh giá là rất hiếm gặp đối với hình thức câu bờ. Thời điểm đó, anh Hải sử dụng cần máy cùng bộ đồ câu hạng nặng. Khi cá cắn mồi, nó lập tức lao vọt khỏi mặt nước rồi kéo dây câu ra xa hàng trăm mét.

Cuộc giằng co kéo dài hơn một giờ đồng hồ mới ngã ngũ. Khi con cá bắt đầu yếu dần, anh Hải tận dụng địa hình ghềnh đá để điều cá áp sát bờ, sau đó dùng dây thừng buộc chặt. Anh cùng bạn câu phải khiêng con cá vượt qua quãng đường núi hơn 300m mới đưa được "chiến lợi phẩm" lên bờ.

Anh Hải cho hay, sau đó anh và bạn bè đã chia cá để cùng thưởng thức. “Cảm giác lúc đó vừa hồi hộp vừa phấn khích. Tôi chỉ kịp hô lên là dính cá lớn rồi dồn toàn bộ sức để giữ cần. Vui nhất không chỉ là câu được cá lớn, mà là được chia sẻ thành quả với mọi người”, anh nói.

Dù vóc dáng không quá to lớn (cao khoảng 1,65m, nặng 74kg), anh Hải cho biết mình có thể lực tốt nhờ gắn bó lâu năm với bộ môn câu cá. Anh bắt đầu câu cá lóc từ năm 6 tuổi và có khoảng 20 năm kinh nghiệm câu cá biển.

Trước đó, anh từng bắt được nhiều con cá nặng hàng chục kg, trong đó có cá nặng khoảng 80kg và cá mè nước ngọt nặng 16kg. Tuy vậy, con cá thu 63kg lần này vẫn được anh xem là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trên hành trình theo đuổi đam mê câu cá.