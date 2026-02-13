Thông tin mới về thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ: Biến động nhiệt độ trong đêm Giao thừa khiến nhiều người quan tâm

Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 , diễn biến thời tiết trên cả nước, đặc biệt trong đêm Giao thừa và những ngày đầu năm mới, đang thu hút sự quan tâm lớn của người dân.

Theo dự báo mới nhất từ cơ quan khí tượng, nhiều khu vực sẽ có chuyển biến đáng chú ý, trong đó miền Bắc khả năng đón một đợt không khí lạnh tràn về đúng thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, khiến nền nhiệt giảm và xuất hiện mưa nhỏ rải rác.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ trong những ngày từ 14-16/2 (27 đến 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng đêm 13 rạng sáng 14/2, phía Đông Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28-31 độ C; thấp nhất 16-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Từ đêm 16 đến 19/2 (đêm 29 đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 19-23 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C; thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi dưới 14 độ C. Từ ngày 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết), mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, giai đoạn 14-16/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, thấp nhất 19-22 độ C. Từ 17-19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết), khu vực này có mưa, mưa rào rải rác; phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 24-26 độ C; thấp nhất phía Bắc 16-20 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Đến 20-22/2, mưa vài nơi, trưa chiều nắng, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C, thấp nhất 18-21 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ 14-22/2 nhìn chung ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực này trong thời gian 17-19/2 có mưa rào rải rác, có nơi có dông; từ 18-20/2 sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-31 độ C, riêng phía Bắc trong những ngày 18-20/2 khoảng 25-27 độ C; thấp nhất 21-24 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, từ 14-22/2 ít mưa, ngày trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ C; thấp nhất 16-20 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nam Bộ trong suốt giai đoạn 14-22/2 duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-34 độ C, thấp nhất 22-25 độ C.

Riêng Hà Nội từ 14-16/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, thấp nhất 18-20 độ C. Từ đêm 16-19/2 có mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C, thấp nhất 17-19 độ C. Đến 20-22/2, mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, thấp nhất 18-20 độ C.