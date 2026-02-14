CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được Quyết định số 992/QĐ-XPHC ngày 13/2/2026 của Cục Thuế Tp.HCM liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo quyết định, PNJ đã có hành vi khai sai căn cứ tính thuế, dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp trong các năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, cơ quan thuế ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán và hóa đơn, chứng từ theo quy định.

PNJ bị truy thu và phạt hơn 5,3 tỷ đồng do vi phạm về thuế.

Với vi phạm trên, PNJ bị xử phạt hành chính hơn 800 triệu đồng. Trong đó, mức phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế TNDN là hơn 749 triệu đồng và đối với thuế TNCN là hơn 51 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp bị truy thu hơn 4 tỷ đồng tiền thuế, gồm khoảng 3,746 tỷ đồng thuế TNDN và hơn 256 triệu đồng thuế TNCN.

Đồng thời, PNJ phải nộp tiền chậm nộp thuế hơn 539 triệu đồng (gần 500 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNDN và hơn 40 triệu đồng tiền chậm nộp thuế TNCN).

Tổng cộng, số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà PNJ phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 5,34 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp được tính đến hết ngày 5/2/2026; doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp tục tự tính và nộp bổ sung khoản chậm nộp phát sinh (nếu có) cho đến thời điểm hoàn tất nghĩa vụ.

PNJ cho biết đã chấp hành đầy đủ quyết định của cơ quan thuế và chủ động khắc phục các thiếu sót.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2025, PNJ ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 3.500 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng so với năm trước. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm ở mức gần 850 tỷ đồng.