Doanh thu lao dốc, PNJ vẫn báo lãi kỷ lục trong năm 2025

Theo báo cáo của SHS Research, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ, HoSE: PNJ) vừa khép lại năm 2025 với dấu ấn đặc biệt khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.829 tỷ đồng, tăng 33,9% so với năm trước – mức lãi ròng cao nhất trong lịch sử hoạt động. Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong bối cảnh doanh thu thuần giảm 7,5%, còn 34.976 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ trang sức – mảng cốt lõi – vẫn tăng trưởng 11,1% bất chấp giá vàng tăng mạnh làm sức mua biến động. Trong khi đó, doanh thu vàng 24K giảm tới 42,8%, do PNJ chủ động phân bổ nguồn lực sang mảng bán lẻ trang sức, vốn mang lại biên lợi nhuận cao hơn. Doanh thu trang sức bán sỉ tăng nhẹ 1,7%.

Nhờ sự dịch chuyển này, biên lợi nhuận gộp bình quân năm 2025 đạt 22%, tăng mạnh so với mức 17,6% của năm trước.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp PNJ bứt phá lợi nhuận là giá vàng và bạc tăng mạnh, làm gia tăng giá trị hàng tồn kho. Do đặc thù mô hình kinh doanh duy trì lượng tồn kho lớn, việc giá kim loại quý tăng giúp doanh nghiệp tái định giá hàng tồn kho, qua đó cải thiện đáng kể biên lợi nhuận.

Báo cáo của SHS Research cũng nhấn mạnh vai trò của Nghị định 232/2025/NĐ-CP, sửa đổi Nghị định 24/2012, cho phép cấp hạn ngạch xuất nhập khẩu vàng và mở rộng quyền sản xuất vàng miếng cho các tổ chức đủ điều kiện. Điều này mở ra cơ hội lớn cho khu vực tư nhân, trong đó PNJ được đánh giá là doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp nhờ năng lực sản xuất và hệ thống pháp lý minh bạch.

Đáng chú ý, PNJ được kỳ vọng có thể trở thành đơn vị gia công vàng cho các ngân hàng thương mại được cấp phép sản xuất vàng miếng trong giai đoạn 2026–2027. Đây có thể là nguồn thu ổn định mới, giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào bán lẻ truyền thống và đa dạng hóa dòng tiền.

Bước sang năm 2026, PNJ dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50% (2:1), tương đương hơn 170,5 triệu cổ phiếu mới, triển khai trong quý I–II/2026. Song song, doanh nghiệp cũng tạm ứng cổ tức tiền mặt 10% (1.000 đồng/cổ phiếu), với tổng chi khoảng 341 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ hiện đang nằm ở vùng đỉnh giá cao nhất lịch sử niêm yết.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 23/1, giá cổ phiếu PNJ ở mức 112.400 đồng/cổ phiếu, tăng 1,8% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 2,2 triệu đơn vị.

Đây là vùng đỉnh giá cao nhất lịch sử niêm yết của mã cổ phiếu vàng bạc đá quý này. Đưa vốn hóa thị trường của PNJ tăng vọt lên mức hơn 38.245 tỷ đồng.

Dù triển vọng trung – dài hạn tích cực, SHS Research vẫn đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu PNJ, với giá mục tiêu 6 tháng là 110.200 đồng/cổ phiếu, phản ánh quan điểm thận trọng trước mặt bằng giá đã lên vùng đỉnh lịch sử.