PNJ nằm trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất năm 2025

Theo bảng xếp hạng mới của Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu toàn cầu có trụ sở tại Anh, giá trị thương hiệu PNJ liên tục tăng qua các năm. Hiện tại, PNJ được xếp trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất năm 2025 và giữ vững danh hiệu thương hiệu bán lẻ trang sức giá trị nhất Việt Nam. Đồng thời, công ty cũng đứng thứ 19 trong danh sách 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tăng 2 bậc so với năm 2024.

PNJ nằm trong Top 10 Thương hiệu Việt Nam mạnh nhất 2025 (Ảnh: Brand Finance)

Bảng xếp hạng được Brand Finance công bố thường niên sau quá trình thu thập dữ liệu, đánh giá và phân tích các hoạt động xây dựng thương hiệu kéo dài từ đầu năm. Giá trị thương hiệu được xác định từ chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) và sức ảnh hưởng của thương hiệu. Theo đó, chỉ số BSI dựa trên 3 yếu tố gồm mức độ đầu tư vào tiếp thị để tạo ra lòng trung thành với thương hiệu, nhận thức của các bên liên quan về thương hiệu và hiệu suất kinh doanh.

Mỗi thương hiệu được Brand Finance ấn định chỉ số BSI trên thang điểm tối đa 100 và quy đổi xếp hạng tối đa AAA+, tương tự như xếp hạng tín dụng. Năm nay, chỉ số BSI của PNJ tăng 13,8 điểm, lên 88,5 điểm và xếp hạng sức mạnh thương hiệu cũng cải thiện từ AA+ lên AAA.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của PNJ liên tiếp tăng trong hơn 10 năm qua. Giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất được ghi nhận trong 3 năm trở lại đây khi định giá thương hiệu năm 2022 là 367 triệu USD thì nay lên đến 523 triệu USD, tức tăng gần 43%.

Hoạt động làm giàu tài sản thương hiệu được ban lãnh đạo PNJ chú trọng từ nhiều năm trước như một phần trong chiến lược tái tạo toàn diện, đổi mới cách nghĩ và cách làm để chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà sản xuất kim hoàn truyền thống thành một nhà bán lẻ Lifestyle chuyên nghiệp với sự ra đời của nhiều nhãn hàng thể hiện phong cách sống và cá tính riêng như Style by PNJ, Mancode,…

PNJ nâng cấp không gian và trải nghiệm mua sắm để kết nối với khách hàng (Ảnh: Việt Hùng)

Theo đó, PNJ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để mở rộng quy mô chuỗi bán lẻ, cải thiện hiệu quả vận hành và nâng cấp trải nghiệm khách hàng. Công ty có kế hoạch đa dạng hóa danh mục đầu tư, phát triển các lĩnh vực phụ trợ có tính cộng hưởng cao với hoạt động kinh doanh cốt lõi như sản phẩm tiêu dùng cao cấp, thời trang cho nam giới,…

Năm 2024, PNJ đạt 37.823 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 2.113 tỷ đồng, mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.100 tỷ đồng, dẫn đầu khối doanh nghiệp bán lẻ.

Sáu tháng đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.218 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 1.115 tỷ đồng, doanh thu bán lẻ duy trì mức tăng trưởng tích cực 5,5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 6 tháng năm 2025 đạt 21,4%, tăng so với mức 16,4% cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu từ trang sức bán lẻ đạt 66,4%, tăng mạnh 16,9% so với mức 49,5% của 6 tháng năm 2024.

Ngoài ra, công ty liên tục gia tăng sự hiện diện, mức độ gợi nhớ thương hiệu và tương tác với khách hàng thông qua việc mở rộng mạng lưới cửa hàng. Tính đến cuối tháng 6/2025, PNJ có 428 cửa hàng trên 34 tỉnh thành.

Không dừng lại ở đó, PNJ cũng trình làng nhiều bộ sưu tập mới và đa dạng danh mục sản phẩm theo hướng may đo riêng cho từng phân khúc khách hàng tuỳ theo nhu cầu, phong cách, sở thích. Công ty không ngừng nâng cấp không gian và trải nghiệm mua sắm để xây dựng gắn kết bền chặt với nhóm khách hàng cũ, đồng thời thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng mới.

Theo đại diện công ty, PNJ hiện nay không còn thuần tuý là một thương hiệu mang tính thương mại. Công ty đã và đang trở thành "thương hiệu đồng hành và đồng cảm với những tiến bộ xã hội, đề cao vẻ đẹp con người và cuộc sống". Điều này thể hiện qua các chiến dịch tiếp thị sáng tạo như Hành trình trang sức xuyên Việt, Có nhau. Mình cưới!..,giúp lan toả cảm hứng làm đẹp mỗi ngày và tái định nghĩa thông điệp về hôn nhân, tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng.

Chiến dịch "Có nhau.Mình cưới!" (Ảnh: PNJ)

"Chúng tôi đang nỗ lực hướng đến thương hiệu tỷ đô trong thời gian tới thông qua các mối liên kết và sự cộng hưởng giữa các thương hiệu trong hệ sinh thái. Trong chiến lược đến năm 2030, PNJ kiên định với mục tiêu duy trì vị thế hệ thống bán lẻ Lifestyle lớn nhất cả nước và vươn tầm thế giới". Đại diện PNJ chia sẻ.