Khởi tố 2 giám đốc kinh doanh xe điện lớn nhất ở Thanh Hóa

Ngày 13-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối 2 giám đốc, 2 kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng để điều tra, làm rõ các sai phạm trong hoạt động kinh doanh xe điện ở bãi biển Sầm Sơn.

Thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và nữ kế toán Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, ngày 9-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Lưu, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Vũ Thùy Dương, kế toán công ty về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Chiến, giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng và Nguyễn Thị Huyền về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác rà soát, công an xác định tại Sầm Sơn hiện có 4 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện chở khách với hơn 450 phương tiện, hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch hè (từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm).

Đọc lệnh khởi tố bị can kế toán Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tuy nhiên, việc quản lý, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, đặc biệt vẫn còn tình trạng nhân viên xe điện lôi kéo, chèn ép khách du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ, dẫn đến tình trạng xe điện hoạt động thiếu kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Trong đó, việc kinh doanh xe điện chở khách tại Sầm Sơn chủ yếu tập trung ở hai doanh nghiệp lớn là Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng, với hàng trăm xe điện (256 và 130 xe điện).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong các năm 2023 và 2024, nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, ông Lê Văn Lưu đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu - chi, nâng khống chi phí giá vốn. Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty Hưng Phong trốn trong hai năm được xác định trên 786 triệu đồng, còn của Công ty TNHH Thương binh 27-7 Chiến Thắng là trên 162 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.