Sau cú trắng tay, chủ trang trại Hà Tĩnh xây 'kho bạc' giữa đồi hoang: Sở hữu 7 vạn gốc 'nhân sâm cho người nghèo' đang chờ bán

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh

Tại xã Sơn Hồng, tỉnh Hà Tĩnh, từ khu đất rộng hàng chục ha do gia đình để lại ban đầu chủ yếu là đất đồi không bằng phẳng, thiếu thốn cả hệ thống đường giao thông lẫn điện lưới, mô hình trang trại tổng hợp của ông Lê Đức Toàn (SN 1974) trú thôn 12, xã Sơn Hồng hiện không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn đang tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Hiện nay, trang trại của ông Lê Đức Toàn có quy mô hơn 5ha cùng 15ha đất rừng trồng keo; duy trì 100 con lợn, 80 con hươu, 10 con bò, cùng 4ha trồng đinh lăng và một số loại cây ăn quả như: cam, bưởi. Mô hình được thiết kế với phía trên lắp đặt hệ thống điện mặt trời, phía dưới là khu chuồng trại chăn nuôi.

Nguồn thu chính của trang trại đến từ lợn giống và hươu sao. Bình quân mỗi năm, trang trại xuất bán 600 - 800 con lợn giống, doanh thu đạt khoảng 1,5 tỷ đồng. Hươu được nuôi theo hướng sinh sản kết hợp lấy nhung; sản lượng nhung đạt 0,8 - 1,2 kg/cặp, hươu giống có giá từ 15 - 20 triệu đồng/con, nhiều thời điểm không đủ cung cấp cho thị trường.

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, khoảng 70.000 cây đinh lăng đang trong giai đoạn sinh trưởng, chờ các đơn vị thu mua.

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ngoài ra, trang trại còn sản xuất rượu đòng đòng, với sản lượng 15.000 - 20.000 lít/năm (giá bán khoảng 70.000 đồng/lít).

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tuy nhiên, để có được cơ ngơi hiện tại, ông Toàn cũng từng trải qua thất bại. Theo chia sẻ của ông Toàn, năm 2015, ông bắt đầu đầu tư làm trang trại với số vốn khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn tích cóp và vay mượn người thân. Thời điểm đó, ông tập trung trọng tâm vào chăn nuôi bò và lợn, có giai đoạn duy trì quy mô 100 con lợn nái và 50 con bò.

Tuy nhiên, giai đoạn 2017 - 2018, thị trường chăn nuôi lợn rơi vào khủng hoảng, đầu ra bế tắc, việc tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn.﻿

“Có lúc tôi phải nhờ người thân, chính quyền địa phương hỗ trợ tìm đầu ra mà vẫn không xoay xở được. Đường đi lại khó, điện chập chờn, làm ăn liên tục trắc trở, tôi đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc”, ông Toàn chia sẻ.

Trong thời điểm khó khăn ấy, chính quyền địa phương và người dân đã chung tay “giải cứu” lợn, mua thịt về tích trữ, giúp ông Toàn vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Áp lực nợ nần khiến ông Toàn nản chí, rời quê vào Nam tìm hướng đi mới. Ông Toàn quay trở lại Sơn Hồng vào năm 2019, quyết tâm làm lại từ đầu.

Thay vì chỉ tập trung một hướng như trước, ông Toàn lựa chọn phát triển mô hình trang trại tổng hợp, đa dạng cây trồng, vật nuôi để giảm rủi ro. Đồng thời, ông lắp đặt hệ thống điện mặt trời để tận dụng hiệu quả diện tích và đa dạng nguồn thu.﻿

Vay thêm gần 2 tỷ đồng, ông đầu tư 45 con hươu giống, đồng thời thuê máy móc san gạt mặt bằng, cải tạo đất, xây dựng chuồng trại.

“Làm nông nghiệp không thể trông chờ may rủi. Phải tính đường dài, đa dạng nguồn thu, cái này khó thì còn cái khác gánh, có vậy mới trụ được”, ông Toàn nói.

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Không chỉ mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, mô hình trang trại tổng hợp của ông Toàn còn tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động địa phương (lương khoảng 8 triệu đồng/người/tháng), 20 lao động thời vụ trong những giai đoạn cao điểm.

Ông Đỗ Thanh Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng cho biết, có thể khẳng định đây là một trong những mô hình kinh tế nông nghiệp quy mô lớn và hiệu quả nhất trên địa bàn xã hiện nay. Mô hình đã khai thác hiệu quả quỹ đất đồi núi trước đây còn bỏ hoang, chuyển sang sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương, đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.