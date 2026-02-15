Miền Bắc 'nắng gắt' ngày 28 Tết

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Miền Bắc tiếp tục hửng nắng, trời ấm áp trước Tết.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, trời ấm áp. Từ đêm mai, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác. Từ ngày mùng 1 Tết, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc, từ đêm mùng 1 Tết, trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Dự báo từ mùng 1-3 Tết, khu vực Thanh Hóa - Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ có mưa rải rác. Thanh Hóa - Huế từ mùng 2-4 Tết trời rét. Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ từ mùng 2-4 Tết trời lạnh.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

TPHCM ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo trong những ngày Tết, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nền nhiệt cao, trời có nắng nóng cục bộ.