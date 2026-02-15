TPHCM: Đi xem Đường hoa Nguyễn Huệ gửi xe ở đâu?

Đúng 19 giờ hôm nay (15-2, nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức khai mạc.

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách trong vòng 8 ngày, sẽ kết thúc lúc 21 giờ ngày 22-2, nhằm ngày mùng 6 Tết.

Linh vật ngựa tại cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026; Ảnh; PHAN ANH

Riêng linh vật ngựa cùng đại cảnh tại hai khu vực cổng mở và cổng kết sẽ được trưng bày kéo dài đến 21 giờ ngày 22-3 để phục vụ tốt hơn nhu cầu thưởng ngoạn của người dân và du khách.

9 điểm giữ xe xung quanh Đường hoa

Ngoài ra, để người dân, du khách thuận lợi khi đến tham quan Đường hoa, Ban tổ chức đã bố trí 9 bãi giữ xe xung quanh Đường hoa.

1. Điểm giữ xe trong hầm Vincom Lê Thánh Tôn, trên đường Lê Thánh Tôn kế bên công viên Chi Lăng.

2. Điểm giữ xe trong khu đất trống Thương xá Tax cũ, nằm trên đường Lê Lợi, góc Lê Lợi - Pasteur.

Lồng đèn kéo quân cao hơn 6 m, đường kính 6,4 m. Hạng mục này được thiết kế theo không gian hai chiều, tích hợp hệ thống đèn bên trong và các trục xoay tạo chuyển động liên tục, tái hiện không khí Tết truyền thống Việt Nam. Ảnh: PHAN ANH

3. Điểm giữ xe trên đường Tôn Thất Thiệp, góc Tôn Thất Thiệp - Hồ Tùng Mậu.

4. Điểm giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu , góc Hồ Tùng Mậu - Huỳnh Thúc Kháng.

5. Điểm giữ xe công trình tòa nhà Saigon One, đường Hàm Nghi, góc Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

6. Điểm giữ xe công trình Khách sạn Majestic, đường Tôn Đức Thắng, góc Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng.

Những chậu hoa tươi thắm tỏa sắc tại Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026; Ảnh: PHAN ANH

7. Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng trước trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM, đoạn từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

8. Vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng trước tường rào công trình Saigon Center (đối diện trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng), phường Sài Gòn, TPHCM, đoạn từ đường Pasteur đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

9. Vỉa hè đường Pasteur trước trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM, đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến cổng trường.

Thời gian sử dụng: từ ngày 15-2 đến hết ngày 22-2-2026 (hằng ngày từ 6 giờ đến 24 giờ).

Ngoài ra, người dân và du khách có thể tham quan Đường hoa qua Metro tuyến số 1, ga Nhà hát TPHCM và có thể giữ xe tại các điểm giữ xe của Metro.

Lần đầu tiên trải nghiệm phiên bản ngày và đêm

Đường hoa Nguyễn Huệ đã trải qua 23 mùa Xuân từ lần đầu ra mắt vào năm 2004, được thực hiện bởi sự chỉ đạo của UBND TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) chủ trì tổ chức với sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn.

Đường hoa không chỉ đơn thuần là điểm tham quan, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa thân thuộc, là món ăn tinh thần gắn bó với người dân thành phố và du khách.

Năm nay đường hoa Nguyễn Huệ sẽ sử dụng 100.000 giỏ hoa từ nhiều nhà vườn được đưa về và bố trí theo từng khu vực; Ảnh: PHAN ANH

Năm nay, với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", Đường hoa Nguyễn Huệ 2026 khoác lên mình diện mạo mới, mở rộng không gian tổ chức.

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 mang một tầm vóc hoàn toàn mới. Lần đầu tiên trong 23 năm, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ phô diễn hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian.

Năm 2025 đánh dấu sự hợp nhất giữa TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thành siêu đô thị. Bản giao hưởng mùa xuân 2026 sẽ được ngân vang, trải dài trên đại lộ Nguyễn Huệ, phân thành 3 chương: Xuân hội nhập - Cội nguồn gấm hoa - Tương lai vững bước.