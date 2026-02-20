Triệu tập 9 nghi phạm hành hung dã man công an viên ở Hải Phòng

Chiều 20/2, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa triệu tập 9 thanh niên để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích ở địa bàn phường Hòa Bình (Hải Phòng).

Các nghi phạm liên quan bị triệu tập.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 15/2 , tại Tổ dân phố Đông Tây (Hòa Bình, Hải Phòng), ông V.V.K, (SN 1975, trú tại Tổ dân phố Đông Tây, Hòa Bình) bị một nhóm nam thanh niên dùng tay chân đánh liên tiếp vào vùng đầu, vùng mặt, khiến ông K. bị thương, cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp.

Sáng hôm sau, gia đình ông V.V.K tới Công an phường Hòa Bình trình báo.

Nhận được tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Hòa Bình khẩn trương điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục điều tra đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm.

Được biết, ông V.V.K. là cán bộ an ninh cơ sở (công an viên) trên địa bàn phường Hòa Bình.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn video kèm hình ảnh và thông tin về việc nhóm côn đồ hành hung công an viên ngay trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026 tại khu vực tổ dân phố Đông Tây thuộc phường Hòa Bình, TP Hải Phòng.

Theo thông tin đăng tải, khoảng hơn 23h ngày 15/2, nhóm gồm 7 người đi trên 3 xe máy tổ chức truy tìm một nhóm thanh niên khác ở khu ngõ trong tổ dân phố Đông Tây.

Nhóm này có hành vi nẹt pô, bật đèn pha và đi xe máy nghênh ngang, lạng lách trong ngõ xóm gây mất an ninh trật tự khu vực. Thấy vậy, ông V.V.K. - tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở của phường Hoà Bình ra nhắc nhở, liền bị nhóm côn đồ này xông vào hành hung dã man.

Đáng nói, dù ông K. đã nằm gục xuống đường nhưng có đối tượng còn nhảy lên cao để vung cả hai chân vào vùng đầu của nạn nhân. Một số thanh niên côn đồ khác liên tục đấm, đá vào vùng mặt, đầu của nạn nhân bất chấp việc có người can ngăn.