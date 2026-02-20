Người dân ùn ùn quay trở lại TPHCM chiều mùng 4 Tết, quốc lộ, cao tốc chật kín phương tiện

Ghi nhận tại ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp), nơi giao nhau giữa quốc lộ 1 với đường ĐT.878 và ĐT.870, hàng đoàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp.

Trên đường ĐT.870 (hướng từ cầu Rạch Miễu 2 về quốc lộ 1), dòng xe ô tô cũng phải nhích từng chút qua khu vực ngã tư Đồng Tâm.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ùn ùn trở lại TPHCM.

Người dân đội nắng quay trở lại TPHCM trong chiều mùng 4 Tết.

Dưới cái nắng oi bức, người đi đường dừng lại ven quốc lộ mua nước giải khát để tiếp sức tiếp tục hành trình.

Tình trạng đông đúc xuất hiện xuyên suốt tuyến quốc lộ 1 từ Đồng Tháp, Tây Ninh về TPHCM, nhiều phương tiện “chật cứng” khi tiến gần TPHCM.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đoạn quốc lộ 1 qua cầu Bến Lức đông đúc phương tiện. Dòng xe di chuyển chậm đến nút giao quốc lộ 1 - đường ĐT.830 (xã Bến Lức, Tây Ninh).

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều người phải dừng xe tìm bóng râm để nghỉ ngơi.

Nhiều trẻ theo chân ba mẹ trở lại TPHCM.

Đến khoảng 16h, trên đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1) - cửa ngõ phía Tây TPHCM, dòng người và phương tiện từ các tỉnh miền Tây đổ về tiếp tục gia tăng vào khung giờ chiều.

Chị Lê Ngọc Mai Phương (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Đồ đạc lỉnh kỉnh sau xe, ai nấy đều chật vật với dòng xe đông đúc. Xe máy và ôtô chen chúc, di chuyển rất chậm”.

Ùn ứ ở các cao tốc hướng về TPHCM

Không chỉ quốc lộ 1 “nín thở” vì lưu lượng phương tiện tăng đột ngột mà các tuyến cao tốc hướng về TPHCM cũng chật kín phương tiện và bắt đầu xuất hiện ùn ứ ở nhiều vị trí vào chiều mùng 4 Tết.

Tại cao tốc Cần Thơ về Mỹ Thuận, tình trạng ùn ứ bắt đầu xảy ra khiến dòng xe nối đuôi xếp hàng dài hàng cây số.

Dòng xe xếp hàng dài trên cao tốc Cần Thơ đi Mỹ Thuận. Ảnh: Người dân chia sẻ

Tại cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM, lưu lượng xe gia tăng rõ rệt, khiến nhiều đoạn phải di chuyển chậm vào giờ cao điểm chiều mùng 4 Tết.

Phương tiện xếp hàng nhích từng chút trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (hướng về TPHCM). Ảnh do tài xế chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều tài xế có hành trình từ Phan Thiết (Lâm Đồng) về TPHCM qua cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng phản ánh tình trạng kẹt xe ở một số đoạn khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.