Trước ngày 15/3: Giải đáp loạt câu hỏi về bầu cử nhiều người chưa rõ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/3 tới đây. Trước thời điểm bỏ phiếu, nhiều người dân, đặc biệt là cử tri trẻ hoặc người đang sinh sống, làm việc xa quê, vẫn còn không ít băn khoăn liên quan đến thủ tục và cách thức tham gia bầu cử.

Dưới đây là những thắc mắc phổ biến mà nhiều cử tri thường đặt ra trước ngày bầu cử.

Câu 1: Quy trình bỏ phiếu bầu cử như thế nào?

Bước 1: Cử tri sẽ đến địa điểm bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 7h đến 19h ngày 15/3 (Chủ nhật) để tham gia bầu cử.

Bước 2: Cử tri xuất trình thẻ cử tri/căn cước tại bàn hướng dẫn, nhận phiếu bầu từ Tổ bầu cử gồm: Phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội; Phiếu bầu cử Đại biểu HĐND cấp tỉnh và Phiếu bầu cử HĐND cấp xã.

Bước 3: Cử tri đến bàn niêm yết để xem danh sách, tiểu sử những người ứng cử trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Bước 4: Viết phiếu bầu cử. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào thì cử tri gạch ngang giữa dòng chữ họ và tên người đó.

Bước 5: Sau khi hoàn thành, cử tri phải tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Bước 6: Cử tri di chuyển tới bàn của tổ bầu cử để đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước, phía trên, góc trái của Thẻ cử tri.

Lưu ý:

- Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử.

- Không được khoang tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử.

- Không được đánh dấu những ký tự đặc biệt trên phiếu bầu.

- Không được viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu.

- Không được bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu hoặc bỏ phiếu bầu trắng.

- Nếu viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.



Quy trình 06 bước bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và xã

Câu 2: Phiếu bầu như thế nào là hợp lệ và không hợp lệ?

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

- Phiếu do Tổ bầu cử phát ra và có dấu của Tổ bầu cử;

- Phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;

- Phiếu không ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu không có ghi thêm nội dung khác.

Thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu để bảo đảm phiếu bầu cử hợp lệ. Theo các hướng dẫn tại Thông tư số 21/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào (không bầu cho người có tên trong phiếu bầu cử) thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên cả hàng chữ họ và tên người ứng cử); không được khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu (không để lại) quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu (không gạch bất kỳ tên người ứng cử nào) đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử.

Trường hợp phiếu bầu gạch chéo, gạch xiên, gạch dọc hoặc gạch ngang nhưng gạch hết tất cả hàng chữ họ và tên của người ứng cử thì được tính là phiếu không bầu cho ứng cử viên đó. Trường hợp cử tri không gạch cả hàng chữ họ và tên (chỉ gạch họ hoặc gạch tên đệm hoặc tên) của người ứng cử hoặc chỉ khoanh tròn, gạch dưới, gạch trên hàng chữ họ và tên của người ứng cử thì phiếu đó vẫn được tính là phiếu bầu cho người ứng cử đó.

Trường hợp trong phiếu bầu cử mà người ứng cử vừa có tên khai sinh, vừa có tên thường gọi hoặc có chức vị, pháp danh, pháp hiệu theo tôn giáo, nếu cử tri chỉ gạch một dòng họ và tên khai sinh hoặc họ và tên thường gọi (chỉ gạch một dòng họ và tên khai sinh hoặc chức vị, pháp danh, pháp hiệu đối với chức sắc tôn giáo) thì phiếu bầu đó được tính là phiếu không bầu cho người ứng cử đó.

Những phiếu bầu cử không hợp lệ là:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra;

- Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;

- Phiếu đề số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử;

- Phiếu gạch xóa hết tên của tất cả những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách những người ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác.

Trong quá trình kiểm phiếu, nếu phát hiện có phiếu bầu cử được cho là không hợp lệ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử đưa ra để toàn Tổ xem xét, quyết định. Tổ bầu cử không được gạch xóa hoặc sửa các tên, nội dung ghi trên phiếu bầu.

Tổ trưởng Tổ bầu cử đưa ra để toàn Tổ xem xét đối với các phiếu bầu được xác định là phiếu bầu không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:

- Phiếu có ghi thêm nội dung khác hoặc bị đánh dấu trên phiếu bầu;

- Phiếu mà việc gạch tên đè lên hàng chữ họ và tên của người ứng cử quá mờ không thể nhận biết rõ ràng;

- Phiếu bị hư, hỏng dẫn đến việc không thể xác định chính xác việc bầu cho những người ứng cử có ghi tên trên phiếu bầu;

- Các trường hợp khác do Tổ trưởng Tổ bầu cử đề xuất.

Câu 3: Nếu đang đi làm xa quê thì bầu cử ở đâu?

Theo Điều 10 Thông tư số 21/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ, việc lập danh sách cử tri được thực hiện dựa trên thông tin cư trú của công dân.

Trường hợp công dân đã đăng ký thường trú tại địa phương nhưng đi làm ăn, sinh sống tại địa phương khác hoặc ở nước ngoài, nếu đã làm thủ tục thay đổi thông tin nơi cư trú hoặc khai báo tạm vắng thì được coi là không thường trú tại địa phương. Khi đó, UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú sẽ không ghi tên công dân vào danh sách cử tri.

Tuy nhiên, nếu cử tri quay trở lại nơi thường trú trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì có thể đến UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú để đề nghị bổ sung tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri nhằm tham gia bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã như các cử tri khác.

Ảnh minh họa

Đối với trường hợp công dân có đăng ký thường trú tại địa phương nhưng vắng mặt dài ngày (sinh sống tại nơi khác hoặc lao động, học tập ở nước ngoài) mà chưa làm thủ tục thay đổi thông tin nơi cư trú và chưa khai báo tạm vắng, thì UBND cấp xã vẫn ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri để họ thực hiện quyền bầu cử tại địa phương.

Quy định này không áp dụng nếu cử tri hoặc người thân của cử tri (bao gồm bố, mẹ, con, anh chị em ruột) đã thông báo nguyện vọng không tham gia bỏ phiếu tại nơi thường trú. Việc thông báo có thể thực hiện bằng văn bản hoặc thông qua điện thoại đến trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc cán bộ phụ trách lập danh sách cử tri của UBND cấp xã.

UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin phù hợp để cử tri biết về việc lập danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử của mình.

Như vậy, cử tri không bắt buộc phải về quê để bỏ phiếu bầu cử, tùy từng trường hợp có thể thực hiện quyền bầu cử tại địa phương khác theo quy định.

Ngoài ra, Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác có thể được cấp dưới dạng bản điện tử, hiển thị trên ứng dụng VNeID.

Giấy chứng nhận điện tử ghi đầy đủ các thông tin cần thiết và không đóng dấu của UBND cấp xã. Văn bản điện tử này có giá trị pháp lý tương đương với bản giấy, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri khi tham gia bầu cử không đúng nơi đăng ký thường trú. Do đó, công dân có thể bỏ phiếu ở nơi khác bằng Giấy chứng nhận điện tử trên VNeID.

Về thời gian đi bầu cử, Khoản 1 Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi quy định, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày.

Theo quy định trên, người dân có thể đi bầu cử ngoài giờ hành chính nếu Tổ bầu cử địa phương cho phép kéo dài thời gian bỏ phiếu. Thời gian bỏ phiếu không vượt quá 21 giờ tối cùng ngày.

Câu 4: Nếu đi công tác đúng ngày bầu cử, cử tri bỏ phiếu thế nào?

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan có thẩm quyền, trường hợp cử tri đi công tác xa đúng vào ngày bầu cử vẫn có thể thực hiện quyền công dân thông qua một trong ba hình thức sau:

Một là, xin Giấy chứng nhận cử tri để bỏ phiếu tại nơi công tác: Đây là phương án phổ biến và thuận tiện nhất. Trước ngày bầu cử, cử tri cần liên hệ Tổ bầu cử nơi cư trú để đề nghị cấp Giấy chứng nhận “đi nơi khác bỏ phiếu”. Sau đó, mang giấy này đến Tổ bầu cử tại địa phương nơi công tác để đăng ký bổ sung vào danh sách cử tri và thực hiện bỏ phiếu theo quy định. Sau khi cấp giấy chứng nhận, tên cử tri sẽ được xóa khỏi danh sách tại nơi thường trú nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi người chỉ bỏ phiếu một lần.

Hai là, bỏ phiếu qua hòm phiếu phụ: Hình thức này áp dụng trong trường hợp cử tri vẫn có mặt tại địa phương nhưng không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu (do ốm đau, già yếu hoặc lý do bất khả kháng). Khi đó, cử tri hoặc người thân có thể liên hệ Tổ bầu cử để đề nghị mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để thực hiện việc bỏ phiếu.

Bà là, bỏ phiếu sớm (nếu được tổ chức): Trong trường hợp nơi công tác thuộc khu vực được tổ chức bỏ phiếu sớm theo quy định, cử tri có thể tham gia bỏ phiếu tại đó. Tuy nhiên, việc tổ chức bỏ phiếu sớm không áp dụng rộng rãi mà tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Để bảo đảm quyền lợi và tránh phát sinh vướng mắc, cử tri nên chủ động liên hệ Tổ bầu cử nơi cư trú trước khi rời địa phương để được hướng dẫn cụ thể, đầy đủ về thủ tục cần thiết.

Câu 5: Người Việt Nam ở nước ngoài có được tham gia bầu cử?

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên (tính đến ngày bầu cử được công bố) có quyền bầu cử.

Do đó, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn có quyền tham gia bầu cử, trừ một số trường hợp không được tham gia bầu cử theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật này như: bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người mất năng lực hành vi dân sự,…

Tuy nhiên, về hình thức tham gia bầu cử, pháp luật hiện nay chưa quy định về hình thức bầu cử từ xa hay việc thực hiện quyền bầu cử ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Do đó, công dân Việt Nam ở nước ngoài phải về Việt Nam để thực hiện quyền bầu cử này. Theo khoản 4 Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến UBND cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).

Câu 6: Cử tri thay đổi nơi bỏ phiếu, xem danh sách người ứng cử trên VNeID thế nào?

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTHX), Bộ Công an, đối với những công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức 2, chức năng "Bầu cử Quốc hội" trên ứng dụng VNeID sẽ hiển thị khu vực bỏ phiếu, phạm vi bầu cử theo tài khoản định danh cá nhân, giúp cung cấp thông tin cho công dân. Hỗ trợ chức năng tạo yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu góp phần xây dựng công dân số trong thời đại chuyển đổi số.

Trên VNeID, cử tri có thể theo dõi nơi bỏ phiếu của mình. Trong trường hợp cử tri có nhu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu để thuận tiện và phù hợp với quá trình sinh sống, làm việc trong ngày bầu cử thì có thể gửi yêu cầu trên VNeID.

Đối với trường hợp lựa chọn thay đổi nơi bỏ phiếu giữa nơi thường trú và nơi tạm trú thì có thể tạo yêu cầu trước 24 giờ trước thời điểm bầu cử (tức trước 7h ngày 14/3).

Đối với trường hợp cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri hoặc nơi cư trú thì chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi khác để được cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu nơi khác (bản điện tử) trên VNeID. Thời gian thực hiện là trước thời điểm bầu cử (tức trước 7h ngày 15/3).

Hướng dẫn cử tri thay đổi nơi bỏ phiếu

Bước 1: Truy cập màn chức năng "Bầu cử Quốc hội khóa XVI".

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị).

Bước 3: Tại màn chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn "Khu vực bỏ phiếu của cử tri".

Bước 4: Tạo yêu cầu thay đổi.

Trường hợp chọn nơi bỏ phiếu nơi khác:

Trường hợp công dân chọn bỏ phiếu nơi khác (Theo Điều 34 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân- Văn bản hợp nhất số 85/VBHN-VPQH ngày 20/8/2025), hệ thống hiển thị trường thông tin Nơi đăng ký bỏ phiếu mới:

Nhấn vào "Nơi đăng ký bỏ phiếu mới", hệ thống hiển thị màn chọn địa chỉ

Màn hình sau khi đã chọn nơi khác để bỏ phiếu:

Bước 5: Màn hình hiển thị tạo yêu cầu thành công và kết quả sẽ được cập nhật trên ứng dụng VNeID.

Nhấn "Quay lại" để quay lại màn Khu vực bỏ phiếu. Nhấn "Lịch sử yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu" để xem lịch sử. Nhấn "Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác" để xem Giấy chứng nhận bỏ phiếu ở nơi khác: Giấy chứng nhận bỏ phiếu nơi khác hiển thị khi thông tin bỏ phiếu hiện tại của công dân là “nơi khác”.

Công dân sẽ không thể tạo yêu cầu thay đổi khác khi tồn tại yêu cầu thay đổi nơi bỏ phiếu đang xử lý.

Xem danh sách người ứng cử

* Chức năng cho phép công dân xem danh sách người ứng cử tham gia ứng cử theo khu vực, hỗ trợ công dân tìm kiếm ứng cử viên và xem chi tiết ứng cử viên theo khu vực (tài khoản định danh điện tử mức 2):

Bước 1: Truy cập màn chức năng. Tại màn chức năng Bầu cử Quốc hội XVI, chọn "Danh sách người ứng cử".

Bước 2: Tìm kiếm người ứng cử; Chọn phạm vi bầu cử; Chọn địa chỉ: Công dân nhấn vào chọn địa chỉ, hệ thống hiển thị giao diện chọn địa chỉ.

Khi chọn địa chỉ thành công , công dân nhấn "Tìm kiếm" để tìm kiếm danh sách theo địa chỉ đã chọn và Hệ thống hiển thị danh sách người ứng cử theo tiêu chí đã chọn

Bước 3: Xem chi tiết người ứng cử

Tại màn Danh sách ứng cử nhấn "Chi tiết"; tại tên người ứng cử công dân muốn xem chi tiết.

Câu 7: Những ai không được ghi tên vào danh sách cử tri?

Theo Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định, những người không được ghi tên vào danh sách cử tri gồm:

- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

- Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án;

- Người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo;

- Người mất năng lực hành vi dân sự.

Điều 32 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định, chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.

Câu 8: Cử tri sẽ nhận thẻ cử tri khi nào? Nếu mất thẻ cử tri thì phải làm sao?

Về phát Thẻ cử tri, Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 21/2025/TT-BNV ngày 12/10/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 quy định:

Trong khoảng thời gian từ trước 10 ngày đến trước 03 ngày của ngày bầu cử (từ ngày 05 đến ngày 12 tháng 3 năm 2026 đối với bầu cử đúng Ngày bầu cử), Tổ bầu cử phải tiến hành phát Thẻ cử tri cho các cử tri ở khu vực bỏ phiếu.

Tổ bầu cử phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện việc rà soát danh sách cử tri trong quá trình phát Thẻ cử tri cho cử tri trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý các trường hợp cử tri có yêu cầu đặc biệt (như cử tri là người khuyết tật, già yếu, đang ốm đau, cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri thuộc diện cách ly, khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh, cử tri ở khu vực bị chia cắt do thiên tai, hỏa hoạn, cử tri đang thực hiện nhiệm vụ ở trên biển, hải đảo) để có phương án, kế hoạch cho các cử tri này thực hiện quyền bầu cử.

Thẻ cử tri của tỉnh Ninh Bình

Trường hợp đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu mà Tổ bầu cử vẫn không thể liên hệ được với cử tri để phát Thẻ cử tri do cử tri có tên trong danh sách không có mặt tại nơi đã đăng ký thường trú (hoặc tạm trú) hoặc không thể liên lạc được bằng các phương tiện liên lạc khác thì Tổ bầu cử thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét việc xóa tên người đó trong danh sách cử tri.

Trường hợp đến ngày bầu cử mà Thẻ cử tri bị rách, hỏng hoặc bị mất thì cử tri phải kịp thời báo cáo với Tổ bầu cử. Tổ bầu cử phải thu hồi Thẻ cử tri bị rách, hỏng; đối với trường hợp cử tri bị mất Thẻ cử tri thì Tổ bầu cử phải yêu cầu cử tri viết giấy xác nhận đã mất Thẻ cử tri (kèm theo xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác) và đề nghị được cấp Thẻ cử tri mới.

Tổ bầu cử có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp xã để cấp lại Thẻ cử tri cho cử tri do Thẻ cử tri bị rách, hỏng hoặc bị mất. Riêng đối với trường hợp cấp lại Thẻ cử tri do bị mất thì Tổ bầu cử ghi chú tại danh sách cử tri về việc cấp lại Thẻ cử tri do bị mất để theo dõi khi thực hiện bỏ phiếu trong ngày bầu cử, tránh trường hợp người khác nhặt được Thẻ cử tri bị mất để thực hiện việc bỏ phiếu làm ảnh hưởng đến kết quả bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Câu 9: Cử tri có được quay phim chụp hình trong quá trình bầu cử không?

Căn cứ theo Điều 23 Thông tư 21/2025/TT-BNV, Cử tri có quyền quay phim, chụp hình ở phía ngoài phòng bỏ phiếu trong quá trình mình tham gia thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử, nhưng phải bảo đảm được thực hiện một cách có thiện chí, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử, không cản trở việc bỏ phiếu của cử tri và không vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu (chỉ được quay phim, chụp hình ở trong phòng bỏ phiếu nếu được Tổ trưởng Tổ bầu cử đồng ý và phải bảo đảm bảo mật thông tin bỏ phiếu của các cử tri khác trong suốt quá trình bỏ phiếu).

Trường hợp việc quay phim, chụp hình làm cản trở, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử thì Tổ trưởng Tổ bầu cử được quyền yêu cầu dừng việc quay phim, chụp hình tại khu vực bỏ phiếu và phòng bỏ phiếu.