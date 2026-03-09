Theo đó, Ủy ban Bầu cử TPHCM đề nghị Liên đoàn Lao động TPHCM, Sở Nội vụ TPHCM phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao và các địa phương có các khu chế xuất, khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh có văn bản gửi các doanh nghiệp trên địa bàn về việc không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày 15/3/2026 để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Ủy ban Bầu cử TPHCM, đến nay công tác chuẩn bị cho bầu cử của Thành phố diễn ra đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đảm bảo các quy trình từ rà soát danh sách cử tri đến xây dựng các phương án dự phòng chi tiết nhằm đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Bỏ phiếu sớm ngày 26/2 tại khu vực bỏ phiếu số 7 đặt tại Công ty Bay dịch vụ Miền Nam (phường Tam Thắng, TPHCM) - Ảnh: VGP/LA

Theo đó, công tác rà soát cử tri được tiến hành thường xuyên, đặc biệt chú trọng đến các khu vực đặc thù như khu công nghiệp, khu vực có nhiều người tạm trú, bệnh viện và các cơ sở giáo dưỡng nhằm đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân và không bỏ sót bất kỳ cử tri nào trên địa bàn Thành phố.

Đối với các điểm bỏ phiếu tập trung đông người (có thể lên đến 4.000 cử tri), Thành phố yêu cầu các tổ bầu cử có trách nhiệm phân chia khung giờ vận động bà con đi bầu. Việc này nhằm giúp cử tri đi bỏ phiếu thuận lợi, tránh tình trạng chờ đợi lâu hoặc tập trung quá đông người cùng một thời điểm, đảm bảo an ninh trật tự tại điểm bầu cử.

Hiện chỉ còn 6 ngày nữa, TPHCM cùng cả nước bước vào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại TPHCM cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tiến độ. Thành phố đã kiện toàn Ủy ban bầu cử TPHCM, 13 Ban bầu cử ĐBQH, 42 Ban bầu cử ĐB HĐND TPHCM và 1.306 Ban bầu cử cấp xã; thành lập 5.065 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, đã hoàn thành 3 hội nghị hiệp thương; công bố danh sách chính thức 48 người ứng cử ĐBQH và 208 người ứng cử ĐB HĐND TPHCM. Danh sách cử tri cũng đã được niêm yết công khai từ ngày 3/2.

Từ ngày 5/3 đến ngày 10/3, Ủy ban bầu cử TPHCM triển khai in và phát thẻ cử tri; chuẩn bị thùng phiếu, phiếu bầu theo quy định, in ấn tài liệu phục vụ bầu cử, bố trí cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu. TPHCM đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bầu cử đúng quy định và tiến độ. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.