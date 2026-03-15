Cãi nhau trong quán, cô gái gọi thêm người đến "giải quyết" thanh niên: Công an vào cuộc

Tối 14/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại màn ẩu đả trước quán ăn nằm ở Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP.Hà Nội). Theo nội dung đoạn camera an ninh thì vào khoảng 11h10' cùng ngày, một nam thanh niên đang trên đường đi ship hàng thì bị 2 đôi tượng đi xe máy chặn đánh giữa đường.

Người chia sẻ clip cho hay trước khi xảy ra vụ hành hung, nam thanh niên có xảy ra tranh cãi với nữ nhân viên làm cùng quán và cô gái này được cho là đã gọi thêm người ngoài tới để giải quyết mâu thuẫn.

Dân Việt ghi nhận tại hiện trường, nhiều nhân chứng cho biết, vụ xô xát xảy ra ngay nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nạn nhân và khiến tình hình trật tự khu vực bị xáo trộn. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này cần được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý.

Liên quan tới sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Từ Liêm trả lời trên VietNamNet rằng lực lượng công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân cũng như các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.