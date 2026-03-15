Hà Nội: Người bị tạm giam, tạm giữ và học viên cai nghiện ma túy bỏ phiếu bầu cử

Thanh Hà, Theo tienphong.vn 14:21 15/03/2026
Sáng 15/3, tại các Trại tạm giam và Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Công an TP Hà Nội triển khai thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) có tổng số 4.213 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, cán bộ, chiến sĩ là 458 cử tri, 3.755 cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ.

Các cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trại tạm giam số 1 bỏ phiếu.

Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn cho người bị tạm giam, tạm giữ về quy định bầu cử.

Người bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu.

P.V.M - bị tạm giam đến nay là 1 năm tại Trại tạm giam số 1 và là lần đầu tiên thực hiện bỏ phiếu bầu cử. "Là một người đang bị tạm giam, tôi rất vui khi được Đảng, Nhà nước quan tâm, bảo đảm quyền công dân" - M. chia sẻ. M. cho biết, sẽ cải tạo thật tốt để sớm được trở về gia đình, trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Thượng tá Phạm Chiến Thắng - Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 thông tin, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn trước, trong và sau bầu cử. Đồng thời phối hợp với UBND phường Xuân Phương lập danh sách cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định, không để một trường hợp nào sót, lọt. "Đơn vị cũng niêm yết công khai danh sách người ứng cử tại các buồng giam và tuyên truyền Luật Bầu cử trên loa phóng thanh... để những người đang bị tạm giam, tạm giữ nắm được" - Thượng tá Thắng cho biết.

Cũng trong cùng ngày, tại các Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Công an TP Hà Nội triển khai công tác bầu cử.

Ghi nhận tại Cơ sở cai nghiện số 4, năm nay có 523 cử tri tham gia bầu cử.

Các cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ, người lao động và học viên ở cơ sở.

Học viên cai nghiện ma túy tham gia bầu cử.

Học viên P.D.L tham gia bầu cử tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4. "Những ngày qua tôi cùng các học viên được các cán bộ hướng dẫn chi tiết quy trình bỏ phiếu bầu cử, cũng như thông tin danh sách người ứng cử được niêm yết công khai rõ ràng.

Trung tá Hoàng Ngọc Hà - Phó trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 cho biết, trong thời gian qua đơn vị đã phối hợp với UBND phường Xuân Phương chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức bầu cử. Đến ngày hôm nay, 100% học viên đã tham gia bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.

