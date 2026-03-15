Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn đủ chi trong bao lâu?

Cơ quan chức năng đang tính thêm các biện pháp khác để giữ ổn định thị trường khi nguồn Quỹ bình ổn giá xăng dầu vơi dần. Ảnh minh họa: VGP

Theo thông báo của cơ quan quản lý, trong kỳ điều hành gần đây, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được giữ nguyên so với kỳ trước nhằm ổn định thị trường và hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội. Cùng với đó, cơ quan quản lý tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ thị trường.

Mức chi từ quỹ hiện được áp dụng khoảng 4.000 đồng/lít (hoặc kg) đối với các mặt hàng xăng dầu, riêng dầu diesel khoảng 5.000 đồng/lít. Việc sử dụng quỹ được thực hiện theo quyết định của Bộ Công Thương và thông báo tới các thương nhân đầu mối cũng như các đơn vị phân phối để triển khai thực hiện.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, giá cơ sở của nhiều mặt hàng xăng dầu đã tăng nhanh trong thời gian ngắn. Thống kê cho thấy chỉ trong các kỳ điều hành đầu tháng 3, giá cơ sở xăng RON95 có ba lần tăng với mức tăng lần lượt khoảng 10,86%, 21,07% và 22,45%; còn dầu diesel cũng tăng tương ứng 19,49%, 31,26% và 18,12%.

Đến ngày 13-3, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, khiến giá cơ sở nhiều mặt hàng xăng dầu trong nước tăng từ khoảng 9,10% đến 29,79% so với ngày trước đó. Tuy vậy, để ổn định thị trường và tránh tác động dây chuyền tới nền kinh tế, liên Bộ Công Thương – Tài chính vẫn quyết định giữ nguyên giá bán lẻ trong nước thông qua việc chi mạnh từ Quỹ bình ổn.

Theo đại diện cơ quan quản lý, hoạt động nhập khẩu xăng dầu thường có độ trễ khoảng 3–4 ngày, vì vậy việc điều hành giá trong nước phải dựa trên giá cơ sở của các ngày liền kề trước đó. Cách điều hành này nhằm bảo đảm vừa bám sát diễn biến thị trường thế giới, vừa phù hợp với thực tế vận hành của thị trường trong nước.

Tuy nhiên, việc chi quỹ với mức lớn trong thời gian qua cũng khiến nguồn quỹ giảm nhanh. Nếu tiếp tục áp mức chi hiện nay, Quỹ bình ổn chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày nữa.

Trong bối cảnh dư địa của các công cụ như giảm thuế hay sử dụng quỹ bình ổn ngày càng hạn chế, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu các phương án điều hành mới. Trong đó có khả năng đề xuất các giải pháp tài khóa, như xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, nhằm bổ sung thêm công cụ để bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng đang nghiên cứu sửa đổi cơ chế điều hành giá xăng dầu theo quy định hiện hành, đồng thời xem xét các giải pháp tăng dự trữ, đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao khả năng ứng phó trước biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Những biện pháp này được kỳ vọng giúp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước, đồng thời giảm bớt tác động của các biến động mạnh từ thị trường quốc tế.