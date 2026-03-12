Thủ tướng: Sử dụng tiết kiệm xăng dầu, khuyến khích dùng xe điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 22 ngày 11-3 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.



Trong những ngày qua, tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo; các Bộ, cơ quan, địa phương, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành, bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong thời gian tới dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu… ảnh hưởng đến giá xăng dầu và nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác điều hành, bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước,

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của Luật dự trữ quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định của pháp luật.



Cùng với đó, 2 Bộ chủ trì triển khai thực hiện các chính sách thuế theo quy định về mặt hàng xăng, dầu; kịp thời hướng dẫn cơ quan chức năng và các doanh nghiệp thực hiện thống nhất, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu xăng dầu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện các giải pháp phù hợp, thiết thực, hiệu quả để khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm xăng dầu, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện, các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng và góp phần chuyển đổi xanh.