NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Tại kỳ điều hành ngày 11/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đồng loạt - Ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như sau:

- Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít;

- Xăng không chì: 4.000 đồng/lít;

- Dầu diezel: 5.000 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 4.000 đồng/lít;

- Dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như trên, kể từ 22h ngày 11/3, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng áp dụng như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.951 đồng/lít , giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Giá xăng RON95-III không cao hơn 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 26.470 đồng/lít, giảm 4.247 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Giá dầu hỏa không cao hơn 24.419 đồng/lít, giảm 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.001 đồng/kg, giảm 5.706 đồng/kg so với kỳ điều hành trước đó.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về bảo đảm nguồn cung xăng dầu, và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.