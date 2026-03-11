Bắt Trần Quang Trường, SN 2002 tại Hà Nội

Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội bắt giữ Trần Quang Trường (24 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/3, Công an phường Cầu Giấy tiếp nhận trình báo của bà P.T.A (sinh năm 1956, trú tại ngách 38/12 Khúc Thừa Dụ, phường Cầu Giấy). Theo phản ánh, trong lúc gia đình vắng nhà, kẻ gian đã đột nhập vào bên trong và lấy trộm một chiếc két sắt.

Bên trong két sắt có 5,2 cây vàng cùng nhiều trang sức, tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành thu thập chứng cứ và tổ chức truy xét đối tượng gây án.

Đối tượng Trần Quang Trường thực nghiệm lại hiện trường (nguồn ảnh internet)

Theo thông tin từ VnExpress, chỉ sau vài giờ điều tra, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Trần Quang Trường và đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai ban đầu, Trường quê ở Ninh Bình, do không có việc làm ổn định và đang nợ nần nên lên Hà Nội tìm việc và thuê trọ gần khu vực nhà nạn nhân. Khoảng 13h ngày 9/3, khi đi ngang qua nhà bà P.T.A, thấy bên trong tắt điện và không có người, Trường nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đối tượng trèo từ tầng thượng nhà trọ sang mái nhà bên cạnh, sau đó dùng móc áo luồn qua khe cửa để mở chốt và đột nhập vào trong nhà. Sau khi vào được bên trong, Trường lục soát các phòng và lấy một số trang sức.

Khi phát hiện một chiếc két sắt nhỏ đặt trong phòng ngủ của gia chủ, Trường đã bê chiếc két sắt này lên tầng thượng, mang sang nhà trọ bên cạnh rồi đưa xuống một phòng trống để phá.

Tại đây, đối tượng dùng máy cắt kim loại cắt phần bản lề và mặt sau của két sắt để lấy toàn bộ tài sản bên trong gồm vàng và nhiều loại trang sức. Sau khi lấy được tài sản, Trường vứt bỏ phần cửa két sắt ra phía sau nhà và phi tang chiếc máy cắt kim loại gần cổng Công viên Cầu Giấy nhằm tránh bị phát hiện.

Cũng trong ngày 9/3, Trường mang một nhẫn vàng 2 chỉ đến bán tại một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn Hà Nội, thu được hơn 34 triệu đồng. Số tiền này được đối tượng dùng để trả nợ cho người quen và chuộc lại chiếc xe máy đang cầm cố tại một cửa hàng cầm đồ.

Đến ngày 10/3/2026, khi Trường quay lại phòng trọ thì bị Công an phường Cầu Giấy mời về trụ sở làm việc. Qua quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã thu hồi được phần lớn tài sản bị chiếm đoạt, gồm 5,2 cây vàng cùng nhiều trang sức khác.

Hiện Công an phường Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.