Khám xét "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel, bắt "ông trùm" Nguyễn Băng Thảo SN 1990 và 17 người

Cuộc vây bắt quy mô lớn

Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 07/01/2026, nhiều tổ công tác thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ có mặt tại "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel (địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.Hồ Chí Minh).

Toàn bộ ổ nhóm tội phạm gồm "Chủ tịch, Giám đốc"... và những người có liên quan ở đây (gần 50 người) đều được triệu tập về Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ những hành vi vi phạm liên quan đến hành vi phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: CA Thanh Hoá

Khám xét nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng loạt máy chủ, điện thoại, máy tính và dữ liệu, chứng cứ điện tử cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/01/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây, gồm: Nguyễn Băng Thảo (sinh năm 1990), thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện đang ở tại phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1996), thường trú tại phường Bình Phú, TP.Hồ Chí Minh; Hà Tuấn Dũng, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh cùng 15 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (theo Khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự).

Những đối tượng còn lại, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi liên quan đến các đối tượng đã khởi tố.

Việc triệt phá thành công chuyên án này không chỉ thể hiện sự tinh nhuệ của các điều tra viên, trinh sát viên Công an tỉnh Thanh Hóa mà còn là lời cảnh báo đanh thép đối với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của hệ sinh thái ảo

"Hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution (đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP.Hồ Chí Minh).

Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024 Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là "Xintel.vn" và được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10% giảm dần theo cấp bậc. Người dùng truy cập "dapp.xintel.co", nhập mã ID người giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và xây dựng nhánh dưới. Tiền nạp được thực hiện qua ví điện tử do hệ thống cung cấp hoặc chuyển khoản nội bộ để nhận đồng Xin.

Để khai thác đồng Xin, nhà đầu tư bắt buộc phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode với công suất tỷ lệ thuận với giá trị đầu tư, hoặc mua các gói X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT để hưởng ưu đãi độc quyền. Đặc biệt, hệ thống yêu cầu chỉ số tối thiểu 50 "Mana" - được tích lũy qua việc thực hiện nhiệm vụ trên XINSTAR hoặc mua bằng USDT mới có thể bắt đầu đào. Lợi nhuận hàng ngày được trả bằng đồng Xin, chia làm hai loại: Xin80 (tự do giao dịch) và Xin20 (bị hạn chế).

Nhà đầu tư có thể thanh khoản qua ví BEP-20 hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất từ 5% - 18%/năm thông qua dịch vụ Fincare tại trang fincarebank.io.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn huy động vốn trái phép qua hình thức chào bán Token (ITO) và cổ phiếu (IPO) khống. Dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán và đồng Xin không có giá trị pháp lý, nhưng Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD.

Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA Thanh Hoá

Để thao túng tâm lý nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ Token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống. Thực chất, mọi con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào. Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng vạn nạn nhân trên khắp cả nước.

Theo điều tra ban đầu, chuyên án đã xác định có hơn 42 nghìn tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân sập bẫy.

Chị N.T.T (sinh năm 1974), ở phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá là một trong những nạn nhân cho biết, tháng 8/2024, biết chị có một khoản tiền lớn, các đối tượng đã tìm mọi cách tiếp cận chào mời, lôi kéo chị tham gia đầu tư tài chính của các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel.

Ban đầu chị từ chối không tham gia vì không hiểu biết về công nghệ, nhưng khi tham gia những buổi hội thảo ở các nhà hàng nổi tiếng chị đã xiêu lòng và rơi vào bẫy của các đối tượng. Với các chiêu thức "Thả mồi bắt bóng", các đối tượng đã dẫn dụ chị đầu tư máy đào đồng Xin và đầu tư mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỉ đồng. Đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà chị T. đầu tư, khai thác được đều nằm trong tài khoản, không đăng nhập để thanh khoản được.

Khi lôi kéo tôi tham gia đầu tư, các đối tượng đã giới thiệu, chia sẻ, đưa ra nhiều thông tin để tôi và nhiều người khác tin tưởng đây là dự án đầu tư tài chính sẽ mang lại lợi nhuận cao, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở công ty rõ ràng, có người đại diện theo pháp luật… Vì tin tưởng, cộng với tâm lý muốn lợi nhuận cao, tôi đã tin tưởng nên mới đầu tư và không ngờ được rằng, bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt cả đời dành dụm đã tan biến - chị T. chua xót cho biết.