Quá khứ bất ngờ của Tài “Đen” - kẻ cầm đầu vụ cướp 1,85 tỷ đồng ở ngân hàng

Ngày 14/3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (C02) ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Anh Tài (Tài "Đen", 36 tuổi) và Lê Văn Ân (35 tuổi) về tội ”Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và ”Rửa tiền”.

Theo kết luận điều tra, Tài "Đen" là giang hồ cộm cán bị truy nã từ 2018 khi cùng đàn em dùng súng AK bắn chết hai người ở quán bar. Dù cùng đang trốn truy nã, Tài và Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Tháng 10/2025, Tài rủ Ân tham gia cướp ngân hàng, cùng khảo sát thực địa và chuẩn bị kế hoạch. Sau khi lập cung đường trốn chạy, cả 2 chọn phòng giao dịch Trà Bá là nơi gây án.

Camera ghi lại cảnh nghi phạm thực hiện vụ cướp táo tợn

Cả 2 thống nhất sử dụng xe máy nhưng phải thay đổi biển kiểm soát, màu sơn và sử dụng nhiều loại xe. Tài đưa tiền cho Ân mua xe, trang phục, cuốc xẻng, ván... Súng, đạn do Tài chuẩn bị.

Khoảng 15h30 ngày 19/1, Ân đi xe Exciter lắp biển số giả chờ Tài đến phòng giao dịch. Sau khoảng hai phút ngồi xuống ghế bên phải từ cửa vào, Tài đi vào phía quầy giao dịch, tháo găng tay len, cầm súng giơ về phía nhân viên ngân hàng, hô to "đứng im, đứng im".

Lê Văn Ân (trái) và Tài "đen" khi bị bắt

Cùng lúc, Ân rút súng từ túi đeo chéo ra và hô "ngồi im hết không tao bắn". Khi các nhân viên hoảng loạn chạy ra ngoài, Tài trèo qua tấm vách ngăn quầy giao dịch vào bên trong ném các cọc tiền ra phía ngoài. Ở phía sau, Ân nhặt tiền cho vào ba lô rồi cả hai cùng tẩu thoát. Tổng số tiền lấy được là 1,85 tỷ đồng, mệnh giá từ 50.000 đến 500.000 đồng.

Chiều 21/1, Tài và Ân đường ai nấy đi, chia nhau mỗi người 910 triệu đồng. Qua truy xétt, tối 4/2 và chiều 5/2, Ân và Tài bị bắt. Khám nơi ở của Tài, công an thu 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tại chỗ ở của Ân, công an thu giữ một khẩu súng và 830 triệu đồng tiền mặt...