Ra lệnh bắt tạm giam chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Công Khương SN 1976

Ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một chủ cơ sở sản xuất số lượng lớn giấm ăn giả. Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Công Khương (SN 1976), chủ cơ sở sản xuất Đại Khương có địa chỉ tại tổ dân phố Thanh Hoài, phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh

Trước đó, tháng 01/2026, từ công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đoàn Kiểm tra 389 tỉnh Bắc Ninh và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương, kết quả kiểm tra phát hiện cơ sở này đang thực hiện sản xuất sản phẩm “Giấm trắng 100% tự nhiên” bằng cách pha chế phụ gia thực phẩm axit Acetic với nước trắng (ngoài ra không thêm thành phần gì khác).

Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện, tạm giữ 7.488 chai giấm trắng (loại 0,5 lít/chai), 150 kg phụ gia thực phẩm axit Acetic, nắp chai, nhãn mác hàng hoá và nhiều công cụ, phương tiện sử dụng để sản xuất giấm giả.

Hàng hoá bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA Bắc Ninh

Hiện trường sản xuất của Hộ kinh doanh Nguyễn Công Khương. Ảnh: CA Bắc Ninh

Kết quả xác minh, điều tra xác định: Năm 2023, Nguyễn Công Khương đã tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm giấm trắng, thành phần gồm: Cốt giấm, nước tinh khiết. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng các nguyên liệu như gạo, táo, hoa quả… để lên men tự nhiên thông qua các quá trình sinh học thì Khương đã sử dụng phụ gia thực phẩm Axit Acetic pha với nước lọc thô thành giấm ăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Khương. Ảnh: CA Bắc Ninh

Sau đó, Khương đã dán tem nhãn có nội dung là giấm trắng 100% tự nhiên lên các chai giấm… để bán ra thị trường cho khách hàng dùng làm gia vị pha nước chấm hoặc nấu ăn... Hành vi của Nguyễn Công Khương đã cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.