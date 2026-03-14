Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán cà phê Phạm Ngọc Thảo

Ngày 13/3/2026, Công an xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Thảo, chủ quán cà phê T&T (ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa), về hành vi “chứa mại dâm” theo quy định tại Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Quỳnh (trú ấp Hiệp Cường, xã Châu Đức, TP.HCM) về cùng hành vi và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 16h50 ngày 5/1, Công an xã Hậu Nghĩa nhận tin báo của người dân về việc quán cà phê T&T có dấu hiệu hoạt động mua bán dâm. Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, gồm Lê Thị Thu Quỳnh bán dâm cho Tô Hoàng M. và Lê Ngọc H. bán dâm cho Trần Ngọc D. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Ngọc Thảo, chủ quán cà phê T&T, có liên quan đến việc tổ chức, tạo điều kiện cho hoạt động mại dâm xảy ra tại cơ sở kinh doanh, nên tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an xã Hậu Nghĩa cho biết thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, đặc biệt là hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ; đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.