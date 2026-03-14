Tóm gọn hai đối tượng cầm dao giật túi tiền của nữ thương lái thu mua hạt điều

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng Rơ Lan Đoàn (SN 2006) và Siu Búp (SN 2002, cùng trú xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “ Cướp tài sản ”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 12/3, chị Đỗ Thị Mỹ Thuận (SN 1988, trú làng Pnúk, xã Đức Cơ) đi thu mua hạt điều tại khu vực đường dân sinh thuộc làng Grôn. Thời điểm này hai đối tượng nam cầm một con dao dài cán, đi từ phía sau, áp sát dùng tay kéo mũ chị, giật túi xách bên trong đó có khoảng 40 triệu đồng. Sau đó, cả hai nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Hai đối tượng thời điểm tẩu thoát sau khi gây án.

Nhận tin báo, Công an xã Đức Cơ đã nhanh chóng phối hợp với Tổ điều tra khu vực 8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai và công an các xã giáp ranh tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện đối tượng nghi vấn , khoanh vùng đối tượng ngay trong đêm.

Hai đối tượng bị bắt ngay sau khi gây án.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng với thông tin được quần chúng Nhân dân cung cấp, ngày 13/3, lực lượng công an đã bắt giữ Đoàn và Búp tại nhà riêng, thu giữ toàn bộ các tang vật có liên quan trong vụ án và tổng số tiền 25,7 triệu đồng.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản trả lại cho bị hại theo quy định của pháp luật.