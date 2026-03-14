Chân dung các đối tượng vừa bị bắt trong vụ dàn cảnh cướp giật tài sản tinh vi tại Liên Hoa Bảo Tháp

Theo thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, TP Cần Thơ.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền ngay tại khu tham quan này.

Liên quan vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Công an xã An Ninh nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét các đối tượng nghi vấn.

Hiện trường sự việc

Các nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 10/3, lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng trong nhóm nghi dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp. Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 13/3, công an đã bắt thêm một số đối tượng có liên quan.

Qua xác minh ban đầu, nhóm này sinh sống tại tỉnh An Giang, cấu kết với hàng chục đối tượng khác, thuê xe di chuyển đến nhiều địa phương phía Nam để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật. Các mục tiêu thường là khu vui chơi công cộng, điểm du lịch đông người và các lễ hội.

Hiện Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị quản lý khu tham quan tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nhằm phòng ngừa tội phạm tại các khu vực tập trung đông du khách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.