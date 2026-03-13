112 chủ phương tiện mang biển số sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong khoảng thời gian từ 7h30 ngày 12/3/2026 đến 7h30 ngày 13/3/2026, thông qua hệ thống camera AI giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm và tiến hành xử lý phạt nguội trên các tuyến cao tốc cũng như tại các nút giao trong nội đô.

Hệ thống camera AI tiếp tục được đánh giá là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông.

Tại Km20 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, hệ thống ghi nhận 11.503 lượt phương tiện lưu thông qua khu vực này. Trong số đó, AI đã đưa ra 21 cảnh báo vi phạm. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp xe ô tô con vi phạm quy định về tốc độ. Tốc độ cao nhất được ghi nhận tại vị trí này là 122 km/h.

Ở khu vực Km06, hệ thống camera ghi nhận 15.628 phương tiện lưu thông. Trong đó, 8.032 biển số xe được nhận diện thành công, đạt tỷ lệ nhận diện khoảng 51,39%.

Tại Km12, camera ghi nhận 5.330 phương tiện đi qua. Tốc độ trung bình của các phương tiện là 75 km/h, trong khi tốc độ cao nhất được ghi nhận là 119 km/h.

Bên cạnh tuyến cao tốc, hệ thống camera giám sát tại một số nút giao trên địa bàn Hà Nội cũng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Tại ngã tư Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, lực lượng chức năng ghi nhận 58 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ngoài ra, có 51 trường hợp vượt đèn đỏ và 2 trường hợp đi ngược chiều.

Tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân, hệ thống camera phát hiện 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Trong cùng thời gian trên, Cục CSGT cũng tiếp nhận nhiều phản ánh vi phạm giao thông do người dân cung cấp thông qua các nền tảng trực tuyến.

Cụ thể, qua Facebook, lực lượng chức năng tiếp nhận 74 tin phản ánh, trong đó 5 tin được chuyển đến các đơn vị liên quan để xác minh, còn 69 tin không đủ căn cứ xử lý.

Qua Zalo, có 31 tin phản ánh được tiếp nhận, trong đó 25 tin được chuyển xác minh và 6 tin không đủ căn cứ.

Thông qua ứng dụng VNeTraffic, hệ thống ghi nhận 200 phản ánh vi phạm. Sau khi sàng lọc, 30 tin được chuyển xử lý, còn 170 tin không đủ căn cứ xác minh.

Các hành vi vi phạm được phản ánh chủ yếu gồm đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, vượt nơi cấm vượt, dừng đỗ sai quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, che lấp biển số hoặc không chấp hành tín hiệu giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi lưu thông trên đường. Người điều khiển phương tiện cần tuân thủ tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe máy và không sử dụng điện thoại khi lái xe nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.