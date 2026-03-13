Khung cảnh đặt biệt tại siêu sân 135.000 chỗ ngồi lớn nhất thế giới ở Việt Nam, sẽ có những công nghệ "đỉnh nóc, kịch trần"

Tại khu vực xã Thượng Phúc, Hà Nội - nơi là công trường thi công sân vận động Trống Đồng – hạng mục trung tâm của Khu đô thị thể thao Olympic đang bước vào giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. Hàng loạt máy xúc, máy ủi cùng xe tải cỡ lớn liên tục hoạt động. Từng đoàn xe ben nối đuôi nhau vận chuyển đất đá ra vào công trường, trong khi các máy xúc đào, hạ cốt nền và máy ủi san phẳng mặt đất, tạo nên không khí thi công khẩn trương, theo ghi nhận của báo Tiền Phong ngày 10/3.

Hàng loạt máy xúc, máy ủi cùng xe tải cỡ lớn liên tục hoạt động nhộn nhịp. (Ảnh: Tiền Phong)

Trên nhiều vị trí, các đơn vị thi công đang đồng loạt mở các tuyến đường công vụ bằng đất đá để phục vụ việc vận chuyển vật liệu và di chuyển của thiết bị cơ giới. Những con đường tạm này dần hình thành mạng lưới giao thông nội bộ, chuẩn bị cho việc triển khai các hạng mục xây dựng quy mô lớn trong thời gian tới.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Ngày 19/12/2025, Vingroup đã khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic. Đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, triển khai trên địa bàn 11 xã của thành phố Hà Nội (gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa), được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao - đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup…

Phối cảnh dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Điểm nhấn của Dự án là Sân vận động Trống Đồng - công trình cấp quốc gia được triển khai trên diện tích 73,3ha, có sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Phối cảnh sân vận động Trống Đồng trong quần thể siêu dự án.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp AI với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ; ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu - tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn… Đây cũng là sân có khu vực được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại.

Về kiến trúc, sân vận động được lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng Đông Sơn, biểu tượng tiêu biểu của nền văn minh Việt cổ. Việc đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào thiết kế của một công trình thể thao quy mô quốc tế được xem là cách tiếp cận nhằm tạo dựng biểu tượng kiến trúc mới cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Theo kế hoạch, hạng mục sân vận động sẽ phấn đấu hoàn thành vào tháng 8/2028, từng bước hình thành một trung tâm thể thao - đô thị tầm cỡ khu vực và quốc tế tại Thủ đô Hà Nội.



