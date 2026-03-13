Thông tin mới nhất vụ cô gái bị nam thanh niên túm áo, kéo lê trên đường vào ngày 8/3

Ngày 13/3, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định Khởi tố đối với đối tượng Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang), đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh cô gái bị kéo lê trên đường gây xôn xao

Như đã thông tin, đối tượng Bàn Văn Huấn cùng với chị H.A.T (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng có quan hệ tình cảm nam nữ. Khoảng 7h ngày 8/3/2026, Huấn và chị T. đi xe taxi Grab từ nơi ở của H.A.T đến phà Giải thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng, sau đó đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng đến nhà người quen.

Đối tượng Bàn Văn Huấn (x). Ảnh: CQCA

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, trong quá trình về nhà, đối tượng Bàn Văn Huấn và chị H.A.T đã phát sinh mâu thuẫn nên đối tượng Bàn Văn Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T trên đường bến phà Giải.

Vụ việc làm chị H.A.T. bị thương vùng mũi và hàm trái.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.