Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Chuồng

Ngày 10/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chuồng, sinh năm 1963, ngụ Khóm 5, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về hành vi sản xuất, buôn bán cà phê giả.

Bị can Lê Văn Chuồng (bìa trái). Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, vào ngày 29/01/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh mua bán và rang cà phê bột hạt Thiện Tiến (gọi tắt là hộ kinh doanh Thiện Tiến) ở địa chỉ trên do Lê Văn Chuồng làm chủ kinh doanh.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện hộ kinh doanh Thiện Tiến sản xuất cà phê do Lê Văn Chuồng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công nhân sản xuất cà phê có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nên tiến hành lấy 05 mẫu cà phê thành phẩm để kiểm nghiệm. Đồng thời, tạm giữ 500kg cà phê thành phẩm các loại và khoảng 500kg nguyên liệu (đậu nành), phụ gia (hương cà phê, hương sữa, hương vani, muối, cacao) dùng để sản xuất cà phê.

Qua điều tra được biết, hộ kinh doanh Thiện Tiến bắt đầu hoạt động từ năm 2020 đến nay. Cơ sở này đã pha trộn cà phê, đậu nành và phụ gia để sản xuất cà phê và đóng bao bì để bán. Giá bán dao động từ 50.000-105.000 đồng/kg.

Kết quả phân tích từ Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an trong 05 mẫu cà phê thành phẩm do hộ kinh doanh Thiện Tiến sản xuất: có 04 mẫu đều có hàm lượng Caffein < 0,7 % được xác định là hàng giả (theo TCVN 5251:2015 Tiêu chuẩn Quốc gia về “Cà phê bột” quy định hàm lượng Caffein ≥ 1%), 01 mẫu không phải là hàng giả nhưng không đạt chất lượng theo quy định.

Căn cứ vào kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định Lê Văn Chuồng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là cà phê. Hiện Lê Văn Chuồng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.