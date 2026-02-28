Xử lý 7 flycam xâm nhập vùng cấm trên bầu trời Đà Nẵng

Ngày 28-2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đã có thư cảm ơn gửi Giám đốc Công an TP Đà Nẵng vì kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ xử lý các trường hợp thiết bị bay không người lái (UAV) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay, uy hiếp an toàn hàng không.

Các lực lượng thuộc Công an Đà Nẵng tăng cường phối hợp, xử lý hàng loạt trường hợp sử dụng flycam trái phép

Theo nội dung thư của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thời gian gần đây tình trạng UAV xuất hiện trái phép tại hành lang cất, hạ cánh diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán từ 17-2 đến 24-2, đã phát hiện 6 vụ UAV xâm nhập khu vực đầu thềm đường cất hạ cánh, khiến hơn 83 chuyến bay bị ảnh hưởng, phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi phương thức cất hạ cánh hoặc chuyển hướng sang sân bay dự bị.

Các vụ việc trên được xác định gây uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng, phát sinh thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng uy tín của cảng và các hãng hàng không, đồng thời tác động đến hình ảnh điểm đến của thành phố.

Nhiều trường hợp là người ngoại quốc bị phát hiện, xử phạt

Trong đợt ra quân, các lực lượng đã xử phạt 7 trường hợp sử dụng flycam trái phép

Phần mềm giám sát thiết bị bay không người lái

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, triển khai lực lượng và phương tiện kỹ thuật để truy vết, ngăn chặn, xử lý vi phạm; trong đó nòng cốt là Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến.

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp điều khiển UAV trái phép, thu giữ tang vật liên quan, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay đi, đến Đà Nẵng trong cao điểm lễ, Tết.

ACV và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp chặt chẽ, xử lý vụ việc với tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời và hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không trên địa bàn thời gian tới.

